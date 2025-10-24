Zilele Erasmus +, la Colegiul Economic Rm. Vâlcea

Colegiul Economic a marcat zilele Erasmus + prin organizarea a două eveniment dedicate valorilor europene și programului Erasmus +.

În data de 16 Octombrie 2025 a avut loc atelierul de lucru New Skills Agenda Europa.

În cadrul acestui atelier,14 elevi participanți la mobilități VET în anul școlar 2024-2-05 au împărtășit din experiența de practică acumulata pe perioada celor 3 săptămani de practică în condiții reale de muncă.

Astfel, elevii de la calificarea industrie alimentară au pezentat cum au dobandit compențe profesionale specifice lucrului în unități de procesare a cărnii. Practica pentru acești elevi a avut loc in Lisabona, Portugalia.

Elevii de la calificarea alimentație publică au prezentat experiența de lucru realizată în cadrul lanțului hotelier King Evelthon, hotel de cinci stele, din Paphos, Cipru.

Un număr de 14 elevi de la calificarea tehnician în turism au prezentat experiența practică dobandită în cadrul unei agenții de turism din Paphos, Cipru.

Elevii de la calificarea tehnician în activități economice au prezentat cum au folosit diferite programe informatice specifice muncii contabile.

La finalul celor 3 saptamani de practică, elevii au susținut o evaluare finală în fața unei comisii alcătuite din tutorii de practică și profesorii însoțitori. Evaluarea finală a constat intr-o probă practica prin care elevii au demonstrat abilitățile și competențele dobandite pe perioada celor 3 saptamani de practică.

Validarea stagiilor de practică s-a realizat prin emiterea a 47 de certificate de mobilitate Europass pentru elevii participanți.

Al doilea eveniment din cadrul zilelor Erasmus+ a fost organizarea unei conferințe de lansare a proiectului de mobilitate VET 2025.

În cadrul acestui eveniment, responsabilul de proiect a prezentat obiectivele specifice ale proiectului, activitățile ce vor fi desfășurate și rezultatele de obținut.

A fost prezentată și modalitatea de selecție a elevilor pentru participarea la mobilitățile VET din anul școlar 2025-2026.Mobilitățile VET vor debuta în martie 2026 și vor oferi șansa unui număr de 57 de elevi să participe la stagii de practică în condiții reale de muncă în cadrul unor companii din Portugalia și Cipru.

Parcursul european la Colegiul Economic Rm. Valcea, continua și în anul școlar 2025-2026, reușind astfel să oferim elevilor noștri noi oportunități de învățare în context european.