CAS Vâlcea pune umărul la campania de informare. Vaccinarea HPV – primul pas în prevenția cancerului de col uterin

“Vaccinarea HPV este importanta pentru noi toti si cred ca este rolul nostru, al tuturor, dar in special al dumneavoastra, al medicilor, sa o promovam catre pacienti cat se poate de mult. N-am fost si nu voi fi niciodata de acord cu vaccinarea obligatorie, dar doresc ca oamenii sa aleaga daca se vaccineaza sau nu in cunostinta de cauza, iar pentru asta trebuie sa-i informam corect”, a afirmat ministrul Sanatatii, Alexandru Rogobete.

Prevenția începe cu o alegere informată. Iar în fața riscului real al cancerului de col uterin, această alegere poartă un nume clar: vaccinarea HPV.

Infecția cu virusul papilloma uman (HPV) este cauza principală a cancerului de col uterin și contribuie, de asemenea, la apariția altor forme de cancer genital și orofaringian. Ce e cu adevărat încurajator este că toate aceste riscuri pot fi prevenite eficient prin vaccinare. Studiile arată că vaccinul HPV este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva acestor boli grave, cu beneficii majore dacă este administrat din timp.

Este prevenția prin vaccinare anti-HPV o decizie inteligentă ?

Da, pentru că oferă una dintre cele mai clare și concrete forme de protecție împotriva unor tipuri de cancer care pot fi prevenite. În loc să tratăm o afecțiune gravă apărută târziu și, uneori, fără simptome evidente, alegem să acționăm din timp, protejând sănătatea pe termen lung.

Vaccinarea împotriva HPV se bazează pe dovezi științifice solide. Eficiența sa în reducerea semnificativă a cazurilor de cancer de col uterin, dar și a altor forme de cancer cauzate de HPV, este dovedită și confirmată de experiența țărilor care au implementat cu succes programe de imunizare.

A decide să previi înseamnă să fii informat, responsabil și conștient de impactul pe care îl poate avea un gest simplu. Pentru părinți, înseamnă protejarea copiilor înainte ca riscurile să apară. Pentru tineri, înseamnă asumarea controlului asupra propriei sănătăți și luarea unor decizii cu efecte pozitive pe termen lung. Pentru adulții 40+, vaccinarea poate fi o opțiune, însă trebuie realizată doar după un consult medical.

Într-o lume în care avem acces la mijloace eficiente de prevenție, alegerea de a te vaccina împotriva HPV nu este doar o opțiune medicală, este un act de inteligență, grijă și responsabilitate.

Beneficiile vaccinului anti-HPV, pentru fete dar și pentru băieți

☛ previne cancerul de col uterin, responsabil pentru mii de decese anual la nivel global;

☛ oferă protecție împotriva altor tipuri de cancer: anal, vaginal, vulvar, penian și orofaringian;

☛ reduce riscul de veruci genitale (condiloame), cauzate de tulpinile HPV non-oncogene;

☛ este eficient atât pentru fete, cât și pentru băieți, contribuind la protecția întregii populații;

☛ protecția se instalează înainte de expunerea la virus, fiind ideal administrat între 11 și 14 ani;

☛ oferă imunitate de lungă durată, cu un răspuns imun puternic și susținut în timp;

☛ este sigur și bine tolerat, cu reacții adverse minore și rare;

☛ contribuie la scăderea semnificativă a incidenței leziunilor precanceroase la nivel global;

☛ reduce costurile medicale pe termen lung, prin prevenirea tratamentelor complexe pentru afecțiuni cauzate de HPV.

☛ la băieți, asigură protecție împotriva verucilor genitale (condiloame) – cauzate de tulpini HPV non-oncogene, dar extrem de frecvente și incomode;

☛ la băieți, reducere riscul de cancer – protejează împotriva cancerului anal, penian și orofaringian (gât, limbă, amigdale), afecțiuni greu de depistat și tratat;

☛ la băieți, asigură imunitate de durată – vaccinul antrenează sistemul imunitar să recunoască și să elimine virusul înainte de a provoca infecția;

☛ la băieți, previne infecția cu HPV – chiar dacă nu există simptome (băieții pot fi purtători ai virusului și îl pot transmite);

☛ la băieți, reduce transmiterea virusului contribuind la limitarea circulației HPV în populație scăzând riscul de infectare pentru parteneri/partenere;

☛ la băieți, asigură protejarea viitoarelor partenere, scăzând semnificativ riscul ca femeile din viața lor să dezvolte cancer de col uterin;

☛ nu în ultimul rând, pentru băieți, reprezintă un gest de responsabilitate și grijă față de sănătatea proprie și a celor din jur – vaccinarea înseamnă prevenție activă și conștientă.

Gratuitatea vaccinării anti – HPV, până la 26 de ani

Vaccinarea anti-HPV este gratuită în România pentru toți tinerii, fete și băieți, cu vârste între 11 și 26 de ani. Măsura adoptată extinde accesul la vaccin prin includerea sa în Programul Național de Vaccinare.

Decizia vine într-un context îngrijorător. România înregistrează una dintre cele mai mari rate de mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană, de aproape trei ori mai mare decât media.

În fiecare an, peste 1.800 de femei pierd lupta cu această boală, în ciuda faptului că este unul dintre cele mai prevenibile tipuri de cancer. Prin extinderea gratuității vaccinării, țara noastră face un pas concret pentru a inversa această statistică.

Este un pas esențial pentru sănătatea publică, menit să reducă semnificativ riscul apariției cancerului de col uterin și a altor forme de cancer cauzate de infecția cu HPV.

Cine trebuie să se vaccineze?

Vaccinarea anti-HPV este recomandată atât fetelor, cât și băieților, înainte de expunerea la virus, adică înainte de începerea vieții sexuale. Ideal, vaccinul se administrează între 11 și 14 ani, când răspunsul imunitar este cel mai eficient, iar protecția se instalează din timp.

Însă beneficiile vaccinării nu se opresc la adolescență. Tinerii care nu au fost vaccinați la vârsta recomandată pot recupera ulterior. În funcție de istoricul medical și de vârsta pacientului, vaccinarea poate fi recomandată până la 26 de ani și, în unele cazuri, chiar până la 45 de ani, pe baza deciziei medicului.

Pe scurt, ar trebui să se vaccineze:

Fetele și băieții cu vârsta între 11-14 ani – intervalul ideal, în care se administrează gratuit în România;

Adolescenții între 15-19 ani – pot primi vaccinul în continuare, cu schema adaptată (3 doze);

Tinerii adulți (20-26 de ani) – dacă nu au fost vaccinați anterior, pot beneficia de protecție parțială sau completă;

Adulții până la 45 de ani – în anumite cazuri, vaccinarea poate fi utilă, în funcție de expunerea anterioară și starea de sănătate.

Pașii pentru vaccinare

Vaccinarea împotriva HPV este una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție împotriva unor forme de cancer. Procesul este simplu și accesibil, iar urmarea câtorva pași te poate ajuta să îți protejezi sănătatea sau pe cea a copilului tău pe termen lung.

Informează-te corect – primul pas este să te documentezi din surse medicale sigure sau să discuți cu medicul de familie sau cu un medic specialist (pediatru sau ginecolog). Află care este vârsta optimă pentru vaccinare și ce tipuri de vaccin sunt disponibile. Programează o consultație – medicul îți va explica beneficiile vaccinării, posibilele reacții adverse și îți va recomanda schema potrivită în funcție de vârstă. De obicei, se recomandă vaccinarea între 11-14 ani, dar poate fi administrată și mai târziu, până la 45 de ani, în funcție de caz. Stabilește locul vaccinării – vaccinul anti-HPV se administrează în cabinetele medicilor de familie, în cabinetele medicilor specialiști epidemiologi, boli infecțioase, pediatrie, oricare medic specialist care deține un atestat de vaccinologie. Urmează schema completă – vaccinul se administrează în 2 sau 3 doze, în funcție de vârstă. Respectarea intervalelor dintre doze este esențială pentru eficiența maximă a protecției. Medicul va nota toate detaliile în carnetul de vaccinări. Continuă monitorizarea medicală – la adolescenți și adulți, vaccinarea nu înlocuiește controalele regulate. Femeile trebuie să continue testarea Babeș-Papanicolau, iar în cazul adulților, medicul poate recomanda testări suplimentare în funcție de istoricul medical.

Material documentat cu sprijinul Biroului de Presă al CAS Vâlcea