LIGA FLORILOR, ETAPA 15. SCM RÂMNICU VÂLCEA JOACĂ LA ZALĂU, ORA 17.

Locul 4 la finalul actualului sezon de Liga Florilor nu iese din orice discuție drept utopie. Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea este acolo, la bătaie și, dovedit anterior, în măsură să așeze lucrurile pentru Europa sezonului viitor. O șansă s-ar putea ivi și pe culoarul de Cupa României, meci acasă, cu Știința București, pe 18 februarie. Probabil că partida cu bucureștencele din Divizia A va fi ultima fără probleme. Apoi traseu infernal, mai ales în ultimele patru etape, despre care vom mai vorbi.

👉Un hop astăzi la Zalău, contra eternului Gheorghe Tadici, aflat într-o oarecare pierdere de imagine, dar mai ales de altitudine cu echipa sa. Locul 11, penultimul în Ligă, doar 4 puncte, un șir cu 9 înfrângeri și 2 remize pentru zălăuance.

👉La SCM, o singură indisponibilitate, pe care, din motive lesne de înțeles, nu o fac publică. Vâlcencele s-au antrenat aseară, după sosirea la Zalău, pregătind diferite formule pentru linia de 9 metri. Atmosfera pare bună, după o perioadă delicată din punct de vedere emoțional. O singură direcție, victoria.

👉În tur, 33-27 pentru SCM. Față în față, în ultimii 15 ani : 22 succese Vâlcea, 6 victorii Zalău, 2 remize(meciuri oficiale, statistică Flashscore)

📌HC Zalău – SCM Râmnicu Vâlcea, ora 17, Sala Sporturilor Zalău.

📺 YouTube FRH și HC Zalău