ASTĂZI, ÎN ZĂVOI. SCM RÂMNICU VÂLCEA – ȘELIMBĂR (LIGA 2), AMICAL, ORA 12

➡️Cu două săptămâni înainte de reluarea Ligii 3, SCM Râmnicu Vâlcea încearcă să atingă optimul perioadei de pregătire. Joi, la Sibiu, vâlcenii au câștigat cu 3-1 partida amicală cu CSC 1599 Șelimbăr, formație de Liga 2, pregătită de Eugen Beza. Goluri Vladu, Rusu și Salaoru. Mario Vladu este ultima achiziție a Vâlcii, junior, 19 ani, poziția mijlocaș, venit de la Academia Rapid. De asemenea antrenorul Constantin Schumacher i-a folosit de la început pe atacantul Lemac și fundașul Georgescu, celelate transferuri importante pentru SCM.

➡️Astăzi, în Zăvoi, se joacă „returul” cu Șelimbăr, de la ora 12,00. Partida se va juca pe terenul central, după ce perioada de pregătire a început pe „sinteticul” alăturat. De urmărit cristalizarea primului „unsprezece” cu care SCM va ataca ultimele partide din sezonul regulat, iar apoi play-off-ul.

➡️Pe 20 februarie, SCM Râmnicu Vâlcea va susține ultimul amical, cu Inter Sibiu.

➡️Pe 27 februarie, reluarea campionatului Ligii 3, acasă, cu Fărcășești. Reamintesc, vâlcenii conduc seria 6, cu o diferență de 7 puncte față de secunda Minerul Lupeni.