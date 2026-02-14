LIGA FLORILOR, ETAPA 15. LA RELANTI. SCM RÂMNICU VÂLCEA CÂȘTIGĂ LA ZALĂU, 34-21.

➡️Nicio emoție în confruntarea cu Tadici, Vâlcea și-a făcut treaba corect și destoinic.

➡️Detașare după pauză, cu o apărare mult mai atentă. A fost 16-13 în prima repriză, 18-8 în cea de-a doua.

➡️Tuva Hove, marcatoarea principală, însă cu 6/6 de la 7 metri.

➡️Tot sub zodia numărului 6 au fost Amalie Wulff , 6/7 și Mia Zschocke 6/6, ambele în bună dispoziție de handbal.

➡️SCM Râmnicu Vâlcea consolidează locul 4 în Liga Florilor, acum cu trei puncte avans față de Slatina, locul 5.

➡️Toate golurile marcate de : Tuva Hove 8, Mia Zschocke 6, Amalie Wulff 6, Anniken Wollik 4, Natașa Ljepoja 3, Maria Lykkegaard 2, Daphne Gautschi 2, Cristina Florica 1, Alina Mușat 1, Julia Maidhof 1.

📌Miercuri, 18 februarie, optime de finală în Cupa României, cu Știința București – Divizia A.