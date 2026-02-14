AMICAL. SCM RÂMNICU VÂLCEA PIERDE „RETURUL” CU ȘELIMBĂR, 2-3

Bilaterala fotbalistică amicală Vâlcea – Șelimbăr (Liga 2) s-a încheiat astăzi în Zăvoi. După ce SCM se impusese miercuri, la Sibiu, cu 3-1, oaspeții au pus de o revanșă, terminând victorioși cu 3-2. Vâlcenii au arătat bine timp de 60 minute în fața divizionarei secunde, antrenate de Eugen Beza.

➡️Constantin Schumacher a început cu nou-venitul-junior Vladu mijlocaș în stânga, în timp ce Doman a fost tras în centru. De fapt, Doman va egala în minutul 39, cu un șut sigur de la 8-9 metri, după o pasă a lui Rusu. Sibienii deblocaseră tabela cu doar un minut înainte, la o neînțelegere în apărarea vâlceană.

➡️După pauză, minutul 52, Lemac a făcut 2-1 pentru vâlceni, cu capul din apropierea porții, după ce a urmărit mingea trimisă în bară de Rusu. Doar că oaspeții au egalat imediat și vor domina finalul, obținând victoria după transformarea unui penalty.

👉SCM Râmnicu Vâlcea a inițiat cu : Grigorie – Croitoru, Sălcianu, Pintilie, Georgescu – Preda, Achim, Doman, Vladu – Rusu, Lemac. Au intrat pe parcurs: Oprescu, Gherguș, Popescu, Pīrvu , Ionescu, Saraolu.

👉Altfel, nu astăzi, Dandea și-a rupt degetul mare, a fost operat, pauză de 3-4 săptămâni.

📌Vineri, 20 februarie, ultima partidă de pregătire din pauză de iarnă, tot în Zăvoi, cu colega de serie Inter Sibiu.