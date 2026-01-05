LIGA FLORILOR. CORONA BRAȘOV – SCM RÂMNICU VÂLCEA. VIITORUL ÎNCEPE ASTĂZI

❄️ Ninge lacom peste Brașovul cel feeric, iar albul a cuprins deja, majestuos, orașul de sub Tâmpa, chiar de duminică seara. Lângă Gară, cufundată în întuneric între brazii cuceriți mereu de neaua proaspătă, Sala Sporturilor tace spre miez de noapte, complice și ea la liniștea lăptoasă din jur. Și nimic nu pare a anunța bătălia handbalistică de luni după-amiază, dintre Corona și SCM Râmnicu Vâlcea. Dar ce meci va fi acolo! Ce încleștare teribilă se anunță!

🤔 A orgoliilor, posibil. Bogdan Burcea vs Florentin Pera. După ce-au împărțit banca naționalei, plecați în pripă, copleșiți de rațiuni rămase în sufletul lor, dar nici azi clare publicului. 🔮 A perspectivei, cu siguranță. Conturată deja după pedigree-ul fiecăruia dintre ei. Unul bazat pe dornicul de afirmare talent autohton, celălalt chemând falanga cea vestită a străinătății. 🌍 Se va juca pentru Europa, cum altfel, după anunțurile din ultima lună, care nu mai lasă loc de rateuri la final de sezon !

🤾 Și a jucătoarelor, desigur. Căci ele asigură spectacolul, ele sunt miezul. Handbaliste de națională, care au tras la aceeași căruță, vor fi față în față pentru a uita că acum o lună se consolau reciproc după meciul cu Ungaria. Vin o campioană și o vicecampioană mondiale, apropo. Pe unele dintre jucătoare, încurcatele căi ale transferurilor le vor face mai fragile în fața suporterilor, dar asta nu ar mai trebui să conteze, căci ele vor pune pe parchet onoare și nu prejudecată.

👍 Da, se joacă pentru viitor, în bătrâna Sala Sporturilor din Brașov. Să sperăm că va fi plină.

📌 Corona – SCM Râmnicu Vâlcea, ora 15, ProArena.

🙏HAIDE, VÂLCEA!