COMUNICAT DE PRESĂ „DOTAREA FABRIAND SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele proiectului de investiție: „DOTAREA FABRIAND SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: FABRIAND SRL

Contract de finanțare: 1174.1/i3/c9 din 02.04.2025

FABRIAND SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „DOTAREA FABRIAND SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Obiective pe termen scurt:

– Cresterea cotei de piata: Pizza Star isi propune sa-si extinda baza de clienti si sa obtina o cota de piata mai mare in Ramnicu Valcea, prin campanii de marketing eficiente si oferte speciale atragatoare, in special prin utilizarea tehnologiilor digitale in activitatea curenta.

– Perfectionarea serviciilor: Pizza Star doreste sa-si imbunatateasca continuu serviciile, prin cresterea eficientei procesului de livrare, reducerea timpului de asteptare si asigurarea unei comunicari clare si prompte cu clientii, prin adoptarea de solutii digitale

Termen mediu (3 ani):

– Extinderea capacitatii: Pizza Star isi propune sa isi creasca in timp capacitatea de productie, pentru a face fata cererii crescande si pentru a oferi produse unei game variate de clienti.

– Diversificarea meniului: Pizza Star intentioneaza sa introduca noi sortimente de pizza si alte produse complementare, pentru a satisface gusturile variate ale clientilor si a-si consolida pozitia pe piata.

Termen lung (5 ani):

– Responsabilitate sociala: Pizza Star are ca obiectiv sa devina o afacere social responsabila, implicandu-se in comunitate prin sponsorizari, donatii si proiecte de responsabilitate sociala corporativa.

– Extindere teritoriala prin deschiderea de noi locatii, crearea unei marci puternice si recunoscute la nivel national

– Financiar: obtinerea unei rate constante de crestere si profitabilitate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 176.138,82 lei;

Asistenţă financiară nerambursabilă: 120.388,39 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 13.376,57 lei

Loc de implementare: Str. Calea lui Traian nr. 121, cod postal 240165, River Plaza Mall, ETAJ 3, Unitatea D12/2 , Municipiul Ramnicu Valcea, Judet Valcea

Data începerii proiectului: 03.04.2025

Data finalizării proiectului: 29.05.2026

Date de contact:

FABRIAND SRL

Sediu: Str. 1 Mai, nr. 45, Municipiul Ramnicu Valcea, cod postal 240015, jud. Valcea, Romania

Persoană de contact: POPESCU DAN

Număr de telefon: 0742040377

E-mail: pizzastarvalcea@yahoo.com