Fostul primar de la Ocnele Mari a trecut în neființă

Conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea și toți colegii din administrația municipală sunt alături de doamna Corina Olteanu, directorul Direcției Investiții, Achiziții Publice, în tragedia prin care trece în urma decesului tatălui, Petre Iordache.

Am avut onoarea să îl am consilier pe Petre Iordache timp de un mandat, perioadă în care a dovedit reale calități de administrator, pe care le-a și pus în practică în calitate de primar al orașului Ocnele Mari. Plecarea sa lasă în rândul tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat un gol pe care îl va umple doar amintirea omului extraordinar, deopotrivă pe plan profesional și personal, care a fost Petre Iordache.



Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!

Mircia Gutău, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea