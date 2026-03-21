LIGA 3, SERIA 6:

VICTORIE LEJERĂ PENTRU SCM RÂMNICU VÂLCEA, 3-1 CU UNIREA BASCOV

Joc alert al fotbaliștilor vâlceni, o formulă nouă încercată de Constantin Schumacher, multe ocazii la poarta Bascovului. Și chiar dacă oaspeții nu au pus probleme, rămâne senzația optimistă că, în atac, va fi loc de și mai bine. Cu asta am plecat astăzi, din Zăvoi, după un agreabil 3-1 împotriva Unirii.

➡️În premieră pentru sezonul regulat, SCM a luat startul cu doi juniori în câmp, Croitoru și Preda, pentru ca al treilea să fie în poartă, Grigorie. Atacul fără Rusu, inițial, dar impulsionat și Zaharia, cel revenit după accidentare.

➡️Și a mers bine în această formulă, în primele 45 minute, pentru că vâlcenii au marcat de două ori, ratând și alte ocazii mari, între care două bare, Dandea și Lemac. La mijloc, Preda și-a crescut nivelul față de meciurile anterioare, implicat la toate cele trei goluri, îl așteptăm la fel de incisiv și în play-off.

➡️Ceva relaxare după pauză, s-au schimbat și liniile vâlcene prin minutul 60. Apoi o pișcătură de țânțar, golul oaspeților din penalty. Imediat însă, SCM a restabilit diferența, apoi Rusu și Pintilie, altă bară transversală, i-au iertat pe argeșeni de un scor mai aproape de realitatea din teren.

➡️Mi-au plăcut aplauzele adresate jucătorilor vâlceni de către cei din tribune, și la schimbări, mai ales către Achim, dar și la ieșirea de pe teren, la final. E un semn bun pentru ceea ce va urma.

Golurile:

⚽1-0, Dandea, minutul 16, din penalty, după ce șutul lui Preda a fost oprit cu mâna

⚽2-0, Preda, minutul 35, șut de la 12 metri în stânga portarului

⚽2-1, Teodorescu, minutul 68, din penalty

⚽3-1, Preda, minutul 71, șut din careu, sub bară

Au jucat pentru SCM Râmnicu Vâlcea:

👉Grigorie – Croitoru, Pintilie, Dandea, Mitulețu – Preda, Achim (Dănilă, min. 84), Florescu (Ionescu, min. 72), Zaharia (Salaoru, min. 63) – Doman (Oprescu, min. 63), Lemac (Rusu, min. 63)

‼️Și gata cu așa-și-așa ! Urmează ultima noapte de relaxare, prima noapte de luptă! Vinerea viitoare la Mediaș, în ultima etapă a sezonului regulat, o partidă care contează pentru play-off. Trei puncte acolo ar fi de aur.