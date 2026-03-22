LIGA FLORILOR:

SCM RÂMNICU VÂLCEA – SCM CRAIOVA 33-26. DECLARAȚII DUPĂ PARTIDĂ

🎤Maria Lykkegaard (CSM Râmnicu Vâlcea): „Am fost o echipă unită, cu un tempo bun și cu energie, așa am ajuns la victoria de astăzi. Sunt mândră de fete, de spectatorii care au fost al optulea jucător, e bine mereu când sunt alături de noi și câștigăm. Acum mai avem trei zile de pregătire până la meciul cu CSM. Le-am înfruntat aici, am fost atât aproape de ele. Toată lumea din Vâlcea poate să aibă încredere că mergem la București să facem o partidă bună. Mi-ar plăcea să vină cat mai multă lume din Vâlcea pentru acest meci”.

🎤Alicia Gogîrlă (SCM Craiova): „Eu mă simt bine mereu când mă întorc acasă. Chiar vorbeam cu fostele colege și aproape că mă luase plânsul. Mi-e dor de sala aceasta și de fete și de oraș. Da, o înfrângere astăzi, dar am simțit că noi am dat tot ce-am putut la acest moment. Sunt bine altfel, avem un colectiv minunat la Craiova și ambiții de viitor. Acum cred că ne-am adaptat la ceea ce vrea domnul antrenor de la noi. Va fi un nou început pentru noi în sezonul viitor, sper să fie foarte bine. Pentru mine îmi doresc un singur lucru, să fiu sănătoasă”.

🎤Costică Buceschi (antrenor SCM Craiova): „Vâlcea este o echipă mult mai bună decât noi. Am încercat să ne luptăm, în prima parte chiar am reușit. Însă avem probleme cu banca, care nu e prea lungă , nu avem destule soluții pe anumite posturi cheie, iar cam din minutul 40 încep problemele. În pofida înfrângerii, pentru mine a fost o ocazie să văd potențialul tuturor fetelor, ca să-mi fac o idee pentru ceea ce va urma sezonul viitor. O sa urmeze remaniere de lot, vom încerca să aducem alt tip de jucătoare și apoi să încercăm să ne apropiem de locurile de sus ale clasamentului. Avem nevoie de jucătoare care să-și dorească mai mult, la ora actuală și aici avem o problemă, din punct de vedere psihic sunt căzute fetele. Vreau jucătoare cu foame de rezultate, luptătoare pentru fiecare minge, și cred că, având în vedere noile achiziții, vom reuși să avem altă față”.

➡️S-a schimbat mult handbalul românesc în toți acești ani in care am lipsit. Aportul de jucătoare străine este aproape de maxim. Din ce în ce mai greu jucătoarele din România își găsesc loc, în special, bineînțeles, la echipele de top, foarte greu. Nu știu dacă va fi un lucru bun pentru viitorul handbalului românesc. Mă refer în special la echipa națională, vom vedea.

➡️Problema mare rămâne în continuare cum ajutăm jucătoarele române, cum ajutăm jucătoarele tinere care vor putea fi soluții pentru viitor să ajungă la națională. Pentru că, hai să o spun, acuma eu îmi permit, pentru că nu avem o presiune a rezultatului, să folosesc jucătoare din România, cum este Orsolya și cum este Alisia, să le folosesc mai mult, dar ce va fi sezonul viitor va fi total diferit. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă și jucătoarele din România că numai ele pot să-și câștige, singure, loc într-o echipă, muncind mai mult și luptându-se ca să joace cât mai mult. Antrenorii și conducerea nu pot rezolva asta pentru că fiecare echipă, fiecare club își dorește să facă performanță. Ele trebuie să se adapteze și să se lupte și să se integreze într-o echipă care poate să facă performanță.

➡️Cât despre alegerile de la FRH, eu mi-aș dori ca, indiferent ce președinte va fi, să fie orientat mai mult spre handbalul juvenil. Să încercăm să promovăm, să creștem jucătoare, pentru că va fi din ce în ce mai greu să ținem pasul cu alte echipe care apar, iată Insulele Feroe, Islanda, alte echipe care apar acum în handbalul european. Iar dacă nu vom face ceva la nivelul ăsta, va fi din ce în ce mai greu să ne clasăm în primele 10 echipe din Europa.

🎤Florentin Pera (antrenor SCM Râmnicu Vâlcea): „Mă bucur că fetele au fost determinate și au jucat dezinvolt. Am reușit să oferim timp de joc tuturor fetelor noastre, putea să fie și mai mare victoria, poarta Craiovei a ținut jocul într-un oarecare echilibru. Legăm victorii și confirmăm o formă bună din ultima perioadă. Urmează patru finale acum pentru sfârșitul de campionat, sperăm în primul rând că toate fetele să fie sănătoase. Acum o avem pe Rebeca Necula accidentată, din păcate probabil că abia în luna mai va reintra. Pentru CSM București? Cum spuneam, suntem în formă și mergem să ne batem acolo, cu acest nivel bun de exprimare, să facem surpriza. Am încredere în fete, în toate partidele din acest campionat cu echipele de Liga Campionilor am jucat de la egal la egal”.

Marcatoare:

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Tuva Hove 7, Maria Lykkegaard 6, Amalie Wulff 5, Julia Maidhof 4, Anniken Wollik 4, Karoline Lund 2, Alberte Madsen 2, Mia Zschocke 1, Daphne Gautschi 1, Asma Elghaoui 1.

👉SCM Craiova: Francielle da Rocha 5, Alicia Gogîrlă 4, Zeljika Nikolic 3, Orsolya Mozes 3, Enrika Bodijar 3, Valentina Blazevic 2, Ivona Pavicevic 2, Camila Micijevic 1, Katarina Bojicic 1, Ana-Maria Mihart 1, Ainhoa Hernandez 1.