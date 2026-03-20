Vaideeni a obținut 35 la sută din redevența de la Domeniul Schiabil Obârșia Lotrului, urmează același procent participare și la eventualele cheltuieli?

În urma unei ședințe «de îndată» convocată de UAT Voineasa, în 19 martie, la doar două zile distanță de cea cu pricina …punctul principal de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unui procent drept redevență pentru UAT Vaideeni, care deține o parte importantă din terenurile Domeniului Schiabil de la Obârșia Lotrului, a fost aprobat și astfel situația de la Obârșie s-a deblocat.

La sedința extraordinară au venit si doi reprezentanți din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, care au dat asigurări consilierilor locali că lucrurile sunt pe făgașul normal. Din 9 consilieri au participat 6 (doi si-au exprimat votul online). Ședința s-a finalizat cu 5 voturi pentru si o abținere. Așadar a trecut proiectul de hotărâre privind cedarea a 35% din redevență pentru Vaideeni iar pentru următorii ani…vor rămâne aceiași administratori.

În același timp, trebuie avută în vedere și problema ridicată de unii consilieri, care s-au abținut de la vot, respectiv…acest beneficiu ar trebui să vină la pachet și cu unele obligații legate de cheltuielile ocazionate de exploatarea domeniului schiabil și care sunt în sarcina UAT-ului…Adică un 35 la sută beneficiu, ar trebui să aducă de la sine 35 la sută participarea la cheltuielile care cad în sarcina UAT pentru susținerea Domeniului schiabil, nu? Matematică doar la Voineasa sau și la Vaideeni?

Contactat telefonic de noi, primarul Gabriel Năstăsescu a precizat că aceste prevederi vor face obiectul acordului și anexelor care se vor întocmi, după ce «legislativul» de la Voineasa a acordat votul PENTRU.