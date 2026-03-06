LIGA 3, SERIA 6:

FRUSTRARE ÎN ZĂVOI. SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM TÂRGU JIU 1-1(1-0)

E adevărat că nu are impact acest 1-1 în economia play-off-ului, însă o victorie susținută de un joc bun poate că ar fi contat pentru moralul celor din Vâlcea. Mai ales în perspectiva celor două partide foarte dificile care urmează, de la Lupeni și Mediaș.

➡️Fără Sălcianu și Doman în teren, am văzut vreo 25 din minute adormitoare, plictisitoare, fără vreun nerv de o parte sau cealaltă. În minutul 27, Ionescu și Rusu, cu o dublă ocazie, îl fac mare pe portarul gorjean. Apoi, tot Bogdan Rusu deblochează tabela, iar prima jumătate de încheie cu o nouă ocazie a vârfului de la SCM. Cu o singură excepție, o minge care a trecut prin fața porții, oaspeții nu au pus probleme pe atac.

➡️Reluarea partidei aduce o altă oportunitate pentru Rusu, care, singur, trage în portar. Poate un 2-0 acolo ar fi încheiat meciul, dar nu poți să-i reproșezi ceva lui Rusu, singurul care a fost astăzi spre nivelul lui obișnuit. Apoi Ivan, „cap” respins spectaculos de goalkeeperul Oprița, cel mai bun om al oaspeților. Și când meciul curgea spre o victorie normală, în minutul 75, la o fază banală, Chirițoiu de la oaspeți, abia intrat, este faultat în careu. Lupuleț transformă și nimic nu mai cade pentru vâlceni, chiar dacă vor mai exista câteva ocazii până la final.

➡️Statisticile, 20-4 șuturi la poartă, 11-2 cadrate, 11-3 la cornere, arată că rezultatul este nedrept față de ceea ce s-a jucat. Totuși, să spunem că evoluția de ansamblu a vâlcenilor nu a convins. În orice caz, dacă și-au propus să „adoarmă” eventualii spioni ai echipelor, din cealaltă serie, cu care va juca în play-off, atunci le-a reușit din plin stratagema.

➡️Sâmbăta viitoare, cu Minerul Lupeni, va fi nevoie de mult mai mult.

Golurile:

⚽1-0, minutul 37, Bogdan Rusu lobează portarul de la marginea careului mare

⚽1-1, minutul 75, Lupuleț, din penalty

Au jucat:

👉SCM Râmnicu Vâlcea: Gherguș – Croitoru, Pintilie, Dandea, Georgescu – Vladu(Ciortan, min. 56), Achim, Ionescu (Dănilă, min. 56), Oprescu (Ciortan, min. 56) – Rusu (Lemac, min. 72), Ivan

👉CSM Târgu Jiu: Oprița – Miruță, Dumbrăvean, Brășfăleanu, Popescu (Bărănescu, min. 59) – Filip, Brînzan, Lupulescu (Șantia, min. 59), Lupuleț (Lăpădat, min. 90+4) – Dodoi (Chirițoiu, min. 70), Habeț (Geană, min. 70).

Arbitraj bun: Cristian Vîrgolici (Brăila), ajutat de Viorel Dobre și Daniel Călin (ambii București) plus Costinel Iacob (Craiova), al patrulea oficial.