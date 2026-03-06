LIGA 3, SERIA 6:

ÎN ZĂVOI, SCM RÂMNICU VÂLCEA – CSM TÂRGU JIU LA ORA 15

➡️O partidă care pare de rutină pentru SCM, însă rămâne de văzut ce abordare va avea antrenorul Constantin Schumacher, după jocul de vinerea trecută, în care cei veniți de pe bancă au salvat rezultatul.

➡️Veste bună. Revine Alexandru Dandea în apărarea SCM.

➡️ Vâlcenii conduc seria, 45 puncte, în timp ce gorjenii ocupă locul 8, cu 21 puncte.

➡️În tur, 1-1, golul vâlcean marcat de chiar de Dandea.

📌SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Târgu Jiu, ora 15, stadion 1 Mai din Zăvoi.

➡️Celelalte două echipe vâlcene joacă sâmbătă. FC Păușești-Otăsău întâlnește, în deplasare, pe ARO Câmpulung Muscel. Viitorul Dăești are în față unui meci complicat, pe teren propriu, cu Mediaș, locul 3 în clasament. Ambele partide încep la ora 15. Meciul etapei se joacă, tot sâmbătă, la Fărcășești, Vulturii – Minerul Lupeni, adică locul 4 vs locul 2.