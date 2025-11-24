LIGA 3, SERIA 6. REZUMAT ETAPA 14. SERIA 6. MINERUL LUPENI URCĂ PE LOCUL 2, LA ȘAPTE PUNCTE DE SCM RÂMNICU VÂLCEA

🔢Ultima etapă a seriei 6 din Liga 3 a adus modificări în clasamentul echipelor de play-off. Cu cinci victorii consecutive, între care cu Mediaș și Jiul, Minerul Lupeni a avansat pe locul secund. Sâmbătă, cei din Lupeni au surclasat FC Păușești-Otăsău. În același timp, Jiul coboară pe ultima poziție de play-off, după doar o remiză în trei partide consecutive. SCM Râmnicu Vâlcea, 2-1 cu ARO Muscel Câmpulung, conduce detașată seria. Celelalte echipe vâlcene au pierdut in deplasare, după starturi dezastruoase de meci.

➡️SCM Râmnicu Vâlcea – ARO Muscel Câmpulung 2-1(0-0). Juniorul Preda a marcat prima sa dublă în actualul sezon.

➡️Inter Sibiu – Viitorul Dăești 3-2(3-1). Sîrbu a semnat și el o dublă, pentru dăeșteni.

➡️Minerul Lupeni – FC Păușești-Otăsău 4-0(3-0).

📍În urmatoarea rundă, SCM Râmnicu Vâlcea se deplasează la ultima clasată, Gilortul Târgu Cărbunești. FCPO joacă acasă cu Unirea Bascov, tot pe teren propriu va evolua și Viitorul Dăești, contra Fărcășești. Până la final de an, se vor mai număra trei etape.