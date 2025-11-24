Anul acesta, bradul de Crăciun din Râmnic vine de la o distanță de… 400 de metri!

Ca urmare a desfășurării proiectului cu fonduri europene ”Consolidarea, conservarea, restaurarea, amenajarea și sistematizarea verticală a incintei și valorificarea durabilă a ansamblului monument istoric al Bisericii «Toți Sfinții»” derulat de Parohia Toți Sfinții, proiect ce presupune, printre multe alte intervenții, reamenajarea curții lăcașului de cult inclusiv prin tăierea unor brazi și plantarea altor tipuri de arbori și arbuști, Primăria Municipiului a primit cu titlu gratuit un brad înalt de 16 metri, crescut în condiții deosebit de favorabile unei dezvoltări armonioase, pentru a fi amplasat și împodobit în Scuarul Mircea cel Bătrân în cadrul Târgului Decembrie Magic©. Operațiunile de tăiere, transport și montare gestionate de către Piețe Prest SA se vor desfășura sâmbătă, 22 noiembrie, începând cu ora 8.00, iar pe durata lor, estimată la cel mult două ore, traficul auto pe Calea lui Traian între Școala „Take Ionescu” și intersecția cu bd. Tudor Vladimirescu va fi oprit pentru a permite intervenția utilajelor implicate. Luminile în Bradul de Crăciun vor fi aprinse împreună cu iluminatul de sărbători în seara de 29 noiembrie, iar Municipalitatea Râmnicului mulțumește Arhiepiscopiei Râmnicului și Parohiei „Toți Sfinții” pentru spiritul civic și pentru contribuția importantă adusă la atmosfera festivă a orașului.