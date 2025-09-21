LIGA 3, ETAPA 4. BUN AȘA! VIITORUL DĂEȘTI FACE 2-2 LA FĂRCĂȘEȘTI, CU UN GOL ÎN MINUTELE DE PRELUNGIRE

Înaintea meciului direct de marți, Viitorul. Dăești face un mic dar SCM-ului din Râmnic. Un 2-2 la Fărcășești care lasă echipa vâlceană singură pe primul loc al clasamentului seriei 6 din Liga 3, cu 10 puncte.

☑Dar rezultatul celor din Dăești merită subliniat, mai ales că Vulturii păreau net favoriți. După 0-0 la pauză, au venit golurile. „A fost 1-0 pentru noi, a marcat Radu Brînzan, din lovitură liberă, gazdele au întors scorul, iar în minutele de prelungire, Dinu a egalat, cred că era minutul 92. Eu zic că este un rezultat echitabil. Noi am avut la 1-0 prilej să ne distanțăm, însă corect e să spunem că și ei au avut, după ce luaseră avantaj. Suntem bucuroși și de punctul câștigat și de faptul că nu am cedat pe final, că am avut atitudine.„, concluzionează partida directorul sportiv al celor din Dăești, Maruis Vlădoi.

👉Au jucat pentru Viitorul: Vlădoi – Tudorescu, Ghiță, Popolan, Pîrvulescu – Brînzan, Drugan, Vïrlan – Dinu, Sirbu , Mihăilă. Au intrat pe parcurs Bloțu, Zamfirescu, Bălașa (debut in Liga 3, la 17 ani).

Așa că, meci tare, marți, la Dăești, cu SCM!