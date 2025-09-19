LIGA 3, ETAPA 4. SCM RÂMNICU VÂLCEA – GILORTUL TÂRGU CĂRBUNEȘTI 5-1(2-1). DAR FĂRĂ GLORIE !

Nu a fost un 5-1 îmbătător, ci mai degrabă nervos și dătător de întrebări necuviincioase. Vâlcea a câștigat confortabil pentru că, la un moment dat, după minutul 65, oaspeții s-au speriat de venirile lui Sălcianu și Dandea în careul lor și-au început să rateze centrările din corner ale lui Bogdan Rusu. Așa s-au marcat două goluri, în mitanul secund, care au lămurit partida. Până atunci, joc lent și fără inspirație, chiar dacă la pauză vâlcenii puseseră de-un gol diferență pe tabelă. Dar Gilortul e doar o echipă fără pretenții, și când te domină după pauză vreo 15 minute, ratând bune oportunități de a egala, ceva nu pare în regulă. Prea multe pase înapoi, apoi prea multe mingi pierdute acolo, în 30 metri de poarta Cărbuneștiului. Sigur că diferența de valoare a înclinat balanța, dar, totuși, tocmai acel plus ar fi trebuit să asigure un joc mai consistent.

⚠Dragi fotbaliști ai SCM, ați câștigat categoric o partidă cu un adversar modest. Foarte bine. Dar meciurile grele abia ce urmează. Târgu Jiu, Mediaș, Fărcășești și-or mai și altele. Trebuie mai mult decât ce-am văzut astăzi. E vremea voastră, nu uitați asta, de-acum și până anul viitor, în iunie.

Au marcat:

⚽Mitulețu(min 5), Zaharia(min 23), Brînzan(min 70), Sălcianu(min 77), Croitoru(min 79), respectiv Gîlcescu(min 11).

➡SCM Râmnicu Vâlcea: Micle – Dănilă, Dandea, Sălcianu, Mitulețu – Simion, Achim, Preda, Zaharia – Rusu, Ivan. Au intrat pe parcurs: Brînzan, Popescu, Ciortan, Croitoru, Oprescu.

Marți, 23 septembrie, Viitorul Dăești – SCM Râmnicu Vâlcea.