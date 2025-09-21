  • Home
  • LIGA 3. REZUMAT ETAPA 4. SCM RÂMNICU VÂLCEA RĂMÂNE SINGURĂ PE PRIMUL LOC

Scris deGabriel Săndulescu, 21 septembrie 2025

⚽Jucate vineri și sâmbătă, meciurile din etapa 4, seria 6, au adus șapte puncte din nouă echipelor vâlcene. Prestații lăudabile pentru FCPO și Viitorul Dăești în deplasările avute. În derby-ul etapei, Inter Sibiu a câștigat la CSM Târgu Jiu cu 2-1. Fărcășești si Jiul Petroșani rămân neînvinse, dar SCM Râmnicu Vâlcea conduce ierarhia, cu 10 puncte.

➡SCM Râmnicu Vâlcea – Gilortul Târgu Cărbunești 5-1(2-1). Golurile vâlcenilor: Mitulețu, Zaharia, Brânzan, Sălcianu, Croitoru.

➡Unirea Bascov – FC Păușești-Otăsău 0-1(0-0). Iordache a marcat golul victoriei pentru Otăsău

➡Vulturii Fărcășești – Viitorul Dăești 2-2(0-0). Golurile oaspeților înscrise de Brînzan și Dinu.

📍Marți, 23 septembrie, etapă intermediară. Derby județean, Viitorul Dăești – SCM Râmnicu Vâlcea. Păușești-Otăsău joacă acasă o partidă complicată cu Mediaș. Alte meciuri interesante din etapa 5: Inter Sibiu – Fărcășești și Jiul Petroșani – CSM Sibiu. Cu excepția întâlnirii de la Sibiu(orele 13,00), toate celelalte partide de joacă de la ora 17.