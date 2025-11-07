LIGA 3, ETAPA 12. SCM RÂMNICU VÂLCEA BATE JIUL PETROȘANI, 2-0. DD ÎN ACȚIUNE

✌SCM Râmnicu Vâlcea încheie solemn seria de două partide esențiale care o pun în pole-position pentru play-off-ul din primăvara anului viitor. Cumva simbolic pentru reziliența echipei, a început-o cu golul lui Rusu din minutul 1 de vinerea trecută, pentru a sărbători astăzi cu golul din minutul 90 al lui Dandea, din partida cu Jiul.

➡ Dar n-a fost deloc ușor cu cei din Petroșani. Care, de altfel, au evoluat mai bine în prima repriză. Au închis bine culoarele în apărare și au deținut mijlocul terenului, de unde au plecat câteva acțiuni periculoase. Atâta că tot ce-au tras s-a dus peste sau pe lângă. Vâlcea a răspuns prin Preda, șut apărat, în rest, Jiul a evitat oportunitățile la propria poarta. A fost însă suficient să-i dea puțin spațiu lui Doman, iar șutul acestuia a spulberat jumătate din iluziile minerilor, mai ales că era exact minutul 45.

➡ După pauză, SCM a intrat mai „în ghete”, cu mai multă vână. Dar în minutul 51, Cepoi a făcut liniște pentru o secundă în tribune, noroc că șutul său, la a doua bară, a ocolit de puțin buturile. Apoi, vâlcenii au presat din ce in ce mai intens, cu Bogdan Rusu stârnind panică de câteva ori în careul petroșănean. A fost dat că scenariul din primul mitan să se repete. În ultimul minut, Dandea s-a înălțat maiestuos și a reluat cu capul, cum doar el știe, pentru 2–0 și pentru liniștea definitivă a întâlnirii.

✌ O partidă decisă de experiența și valoarea cuplului DD, Doman-Dandea, alături de Rusu, contra avântului juvenil venit din Valea Jiului. Cum aminteam, două victorii esențiale pentru Vâlcea, cu impact direct în clasamentul de play-off. Pentru moment, avansul SCM în clasament crește la șapte puncte.

Golurile:

⚽ 1-0, minutul 45, Doman, șut imparabil de la 25 metri, lângă bară

⚽ 2-0, minutul 99, corner bătut de Rusu, iar Dandea înscrie cu capul, la prima bară

Au jucat:

👉 SCM Râmnicu Vâlcea: Micle – Croitoru, Dandea, Sălcianu, Mitulețu – Achim, Brinzan, Preda, Ciortan – Rusu, Doman. Au intrat după pauză Dănilă , Zaharia, Saraolu, Florescu, Pintilie

👉 Jiul Petroșani: Iliescu – Hondorocu, Suciu, Dobre, Gogescu Florian – Petre, Cepoi, Buțurcă, Tomșa, Voinea, Sandu. Au intrat după pauză: Gogescu Cristian, Giurică.

👉 Arbitraj solid, condus de Cosmin Fuior (Brăila), ajutat de Ionuț Bobe (București) și Mihăiță Noroc (Botoșani) plus Liviu Enciu (Brașov).