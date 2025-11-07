PSD – partidul tuturor românilor!

Astăzi, la Congresul PSD, am simțit din nou puterea unei echipe unite și hotărâte să muncească, cu implicare și responsabilitate, pentru oameni și pentru România.

Am acceptat, cu bună-credință, rolul de Vicepreședinte al PSD pentru regiunea Sud-Vest, în echipa condusă, începând de azi, de Sorin Grindeanu.

Sunt aici ca să fiu aproape de decizie, ca să pot susține proiectele care aduc dezvoltare pentru Vâlcea și pentru vâlcenii mei.

Mulțumesc colegilor din PSD Vâlcea pentru sprijin, implicare și loialitate!

Îl felicit pe Sorin Grindeanu, noul Președinte al Partidului Social Democrat, pentru încrederea pe care a primit-o și pentru mesajul limpede pe care l-a transmis: PSD va fi, din nou, partidul tuturor românilor!

Românii vor rămâne mereu pe primul loc în deciziile noastre. Așa a fost mereu în PSD și așa va fi și de acum înainte.

Cu bună-credință, muncă și seriozitate, mergem mai departe, uniți și puternici, în slujba oamenilor!

Constantin RĂDULESCU,

Președinte PSD Vâlcea