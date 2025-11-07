Cinci blocuri din Râmnic sunt mai eficiente energetic printr-un proiect finanțat în cadrul PNRR

Primăria Municipiului a finalizat un prim proiect finanțat prin PNRR de reabilitare a imobilelor de locuințe: „Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea – lot 1” a avut o valoare de peste 23,6 milioane lei din fonduri nerambursabile și a vizat blocurile 93 din strada Doctor Hacman, 11 din aleea Privighetorii, O1 din strada Remus Bellu, P1 din strada Regina Maria și D2 din Calea lui Traian. Lucrările executate au constat în izolarea termică a fațadelor, a planșeului peste subsol și a celui de deasupra ultimului nivel, montarea de panouri fotovoltaice, reabilitarea rețelelor de încălzire și de furnizare a apei calde, înlocuirea elementelor de iluminat din spațiile comune și amplasarea a 8 stații de încărcare a autovehiculelor electrice, efectele principale fiind scăderea consumurilor – și implicit a cheltuielilor locatarilor – cu energia termică și electrică, precum și reducerea poluării. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Primăria Municipiului a accesat în perioada 2022 – 2024 fonduri nerambursabile pentru eficientizarea energetică a 17 blocuri din Râmnicu Vâlcea (la unul dintre acestea derulându-se și lucrări de consolidare seismică) în baza a șapte proiecte aflate în diverse stadii de implementare.