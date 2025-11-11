LIGA 3, ETAPA 12. EXCELENT ! FCPO BATE LA FĂRCĂȘEȘTI, VIITORUL DĂEȘTI ÎNVINGE ACASĂ.

După victoria SCM cu Jiul, au urmat meciuri excelente și pentru celelalte două formații vâlcene.

➡ FC Păușești-Otăsău a marcat de patru ori la Fărcășești, într-o partidă intensă, în care a revenit de la 2-3. S-a terminat 4-3, o mențiune specială pentru juniorul Vlad Ghiță, autorul a două goluri. Zamura și Iordache au completat victoria FCPO.

➡ La Fedeleșoiu, Viitorul Dăești a sărbătorit prima victorie pe teren propriu din acest sezon. 1-0 cu Gilortul Târgu Cărbunești, pe un teren dificil din cauza ploii. Chiar și în aceste condiții, Radu Bîrzan a marcat un gol splendid, din lovitură liberă.