FIBA EUROPE CUP, ETAPA 5. CS VÂLCEA 1924 – DINAMO SASSARI, ORA 19, SALA TRAIAN

🏀 În tur au câștigat italienii, 94-73, desprinși în ultimul sfert, după echilibru pronunțat până atunci. De altfel, Sassari conduce seria G din FIBA Europe Cup, cu trei victorii și o înfrângere, taman invers față de vâlceni, care ocupă ultima poziție. Însă, de la partida anterioară, lucrurile au evoluat pentru ambele echipe.

➡️ Clavell și Harris au consolidat CS Vâlcea 1924, care are o serie de trei victorii consecutive în toate competițiile. Moralul a revenit la cote înalte pentru elevii lui Arturo Alvarez. Din păcate, foarte posibil ca Emmanuel Lecomte, cu probleme medicale, să nu fie folosit nici astăzi.

➡️ Dinamo Sassari a obținut primul succes în Lega A, în urmă cu șase zile, dar nu a scăpat de ultimul loc în clasamentul intern, adunând șase eșecuri. Dificultățile startului de sezon au dus și la schimbarea antrenorului, croatul Veljko Mrsic fiind acum head-coach-ul italienilor.

‼️ Nu este nimic sigur pentru astăzi în ceea ce privește rezultatul final, chiar dacă italienii sunt favoriți. Vâlcea este mai puternică decât acum trei săptămâni, a dovedit-o la Vechta, iar Sassari nu se prezintă invincibilă.

⛹️ CS Vâlcea 1924 – Dinamo Sassari, Sala Traian, ora 19.

📺 FIBA Europe Cup YouTube: https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-europe-cup-25-26/games/128775-VAL-DSS

HAIDE, VÂLCEA!