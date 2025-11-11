LNBM. CS VÂLCEA 1924 – ARGEȘ PITEȘTI 82-75. UN MECI PE CINSTE, O VICTORIE A NECAPITULĂRII

🏀 Devine clar că relația baschetbalistică Râmnicu Vâlcea – Pitești trebuie controlată sever în cabinetele de cardiologie. Într-un alt meci de o tensiune insuportabilă, care aduce onoare ambelor formații, CS Vâlcea câștigă pe final împotriva Argeșului, 82-75(16-18, 20-21, 23-21, 23-15).

➡ Poate că meciul s-a jucat cu 3,57 minute înainte de final, când oaspeții au ratat de trei ori de sub coșul vâlcean. Era 62-71 atunci. Mai sigur este însă că Gian Clavell ne-a amintit că a jucat în NBA, cu o prestație încântătoare în ultimele minute, lângă care Pinckney a jucat fără greșeală în acele momente decisive. Însă nimic din acestea nu ar fi fost posibile fără ferocea apărare vâlceană din finalul partidei, care a făcut să tremure mâinile și psihicul piteștenilor, altfel o formație care le va „popi” pe multe altele din LNBM.

👏 Dincolo de performanțele individuale, echipa Vâlcii se instaurează în zodia victoriilor prin voință și reziliență, împotriva oboselii, a scorului(argeșenii au condus în majoritatea timpului), a accidentării lui Manu Lecomte. Desigur, cu sprijinul frenetic al suporterilor din sala Traian. Bravo tuturor!

👉 Scorerii CS Vâlcea: Clavell 27, Pinckney 14, Gabriel 11, Tohătan 9, Uță 8, Harris 6, Kiss 4, McCaffery 3.