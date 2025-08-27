JUCĂTOAREA FRANCEZĂ AGATHE QUINIOU, NOUL PORTAR AL SCM RÂMNICU VÂLCEA

Agathe Quiniou este portarul transferat pe ultima sută de metri de echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea., cu patru zile înainte de startul în Liga Florilor.

Quiniou, 24 ani, 1,79 m și 66 kg, născută la Brest, a debutat la 16 ani in poarta cunoscutei echipe franceze, în sezonul 2016-2017, a treia variantă de portar, după Darleux și Idehn. A jucat în 45 de meciuri în Champions League pentru Brest. În perioada 2022- 2024:a evoluat pentru Chambray Touraine, cu 10 apariții în EHF European League. În iarna lui 2024 a semnat pentru Nantes. Doar că exact la ultimul meci pentru Chambray, culmea, chiar contra lui Nantes, pe 25 mai 2024, Agathe și-a rupt ligamentul încrucișat de la genunchiul stâng. Au urmat falimentul echipei Nantes, retrogradată în D2 franceză, dar și perioada de recuperare a portarului, până la finalul lui 2024. A apărat, din februarie 2025, în D2 franceză, poarta lui Nantes, 14 partide, cu o eficiență de 41%.