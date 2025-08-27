Rețeaua Magazine DIANA deschide o nouă locație în Băbeni, județul Vâlcea

Magazinul DIANA cu numărul 93 a fost inaugurat astăzi, 26 august 2025, la ora 11:00, în localitatea Băbeni (Strada Calea lui Traian, nr. 490, Valea Mare) din județul Vâlcea. Magazinul DIANA Băbeni 2 marchează un pas important în procesul de integrare a celor două unități preluate de la rețeaua Nialvi (Băbeni și Șirineasa), acesta fiind primul inaugurat sub brandul Magazine DIANA. Prin această deschidere, compania asigură continuitate pentru comunitatea locală, păstrând familiaritatea spațiului și completând-o cu standardele moderne și experiența de cumpărături specifice Magazinelor DIANA.

Situat într-o zonă accesibilă comunității, noul spațiu comercial are o suprafață de peste 400 mp și dispune de 15 locuri de parcare dedicate clienților. În plus, magazinul pune la dispoziție serviciul PayPoint, care le oferă cumpărătorilor posibilitatea de a efectua diverse plăți și tranzacții uzuale în același loc.

Clienții care trec pragul noului magazin în ziua inaugurării sunt întâmpinați cu peste 300 de surprize, pregătite special pentru a marca deschiderea și pentru a adăuga valoare experienței de cumpărături încă din prima zi.

Oferta comercială acoperă toate nevoile de zi cu zi ale clienților: carne proaspătă și preparate marca DIANA, pește și produse din pește Pescăria Magic, lactate, legume și fructe, produse congelate, băuturi, dulciuri, conserve, produse de panificație, precum și o selecție de articole pentru igienă, curățenie, uz casnic și menaj. Sortimentul este gândit într-o organizare intuitivă, pentru a scurta timpul petrecut la raft și a face cumpărăturile mai eficiente.

„Prin deschiderea Magazinului DIANA Băbeni 2 facem un pas important în integrarea rapidă a magazinelor preluate și în consolidarea prezenței noastre în județul Vâlcea. Rămânem consecvenți promisiunii noastre: produse de încredere la preț corect, într-un magazin apropiat de ritmul comunității locale”, a declarat Mihăiță Stoian, Director Executiv Adjunct Magazine DIANA.

Despre Magazine DIANA:

Magazine DIANA reprezintă o rețea românească de magazine, cu o tradiție de peste 34 de ani pe piața locală, ce oferă clienților o sortimentație variată pentru a acoperi toate necesitățile de zi cu zi, dar și o gamă extinsă de produse și preparate din carne DIANA. Cu peste 950 de angajați, rețeaua Magazine DIANA cuprinde 93 de magazine în județele: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt și Dâmbovița.