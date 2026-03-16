Horezenii sunt invitați la consultare publică pentru PUG-ul orașului

Anunț privind deschiderea consultării publice

În 12 martie 2026, primarul orașului Horezu, Sărdărescu Nicolae, anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: Hotărâre cu privire la aprobarea ,,Planului Urbanistic General al orasului Horezu si a Regulamentului Local de Urbanism, actualizat”.

Până la data de 17 aprilie 2026 ora 16,00, persoanele fizice şi juridice interesate, pot trimite în scris contestații, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, prin următoarele forme de comunicare; prin poştă la adresa: Primăria oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judeţul Vâlcea, cod poştal 245800; prin fax la numărul 0250.860.481, prin e-mail : primaria@orasul-horezu.ro sau personal la sediul Primăriei oraşului Horezu din strada 1 Decembrie, nr. 7-9, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela – Consilier Relaţii cu publicul şi comunicare, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 16,00.

O observatie sau o propunere poate include numele sau denumirea entitatii, datele de contact, identificarea terenului sau a zonei vizate, descrierea observatiei ori a propunerii, argumentele invocate si eventualele anexe.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la www.orasul-horezu.ro, sectiunea Consultari publice si la www.orasul-horezu.ro, Secțiunea Consiliul local – „ Proiecte de hotarari ” , ori la sediul primăriei din strada 1 Decembrie, nr.9, Serviciul-Arhitect Sef- dl Draganescu Robert, tel. 0250.860.190(interior 116)

Publicului i se pun la dispozitie parti scrise, parti desenate si materiale auxiliare de orientare.

Partile scrise includ memoriu general, memoriu de sinteza, Regulament Local de Urbanism si alte documente relevante.

Partile desenate includ planse generale, planse tematice, planse de reglementari si alte reprezentari grafice relevante pentru intelegerea documentatiei.Materialele desenate privesc relatiile teritoriale, incadrarea in teritoriu, riscurile naturale si antropice, analizele functionale, zonificarea functionala, infrastructura, patrimoniul si alte teme utile consultarii publice.

Materialele auxiliare includ prezentari sintetice, ghiduri de lectura, intrebari frecvente, formulare pentru observatii, harti simplificate, chestionare etc.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției, persoană de contact: Ogrezeanu Daniela, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro, fax: 0250.860.481, tel. 0250.860.1909-interior118.

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea ,, Planului Urbanistic General al orasului Horezu si a Regulamentului Local de Urbanism, actualizat’’. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, www.orasul-horezu.ro, la Secțiunea „Transparenta decizionala”. Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată printr-un document ce va fi publicat la aceeași secțiune.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 17 aprilie 2026, orele 16,00.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0260.860.190(interior 116) e-mail: primaria@orașul-horezu.ro, persoană de contact: dl Draganescu Robert – Arhitect Sef.