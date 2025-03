Deputatul Eugen Neață critică, susținut de lege, acțiunile lui «Piedone»

Email the Author

Scriu aceste cuvinte urmărind la televizor spectacolul grotesc al eroului de filme pentru copii năvălind în locuri publice și decizând în fața camerelor de filmat închiderea activităților fără nicio preocupare pentru consecințele ce decurg de aici. Supermanul de România, Batman, Spiderman sau cum s-o mai numi el, este aplaudat la scenă deschisă de visătorii la naționalizarea afacerilor și a proprietăților și de iresponsabili care cultivă în continuare obsesia întoarcerii la vremurile roșii, de netrăit. Îmi pare bine să văd oameni revoltați, care contestă modul abuziv în care se petrec aceste haiducii televizate și îmi pare rău să văd naivi – atrași de populismul acestui fenomen și de un pumn oarecare de voturi – instigând la abuzul comis de eroul de desen animat care închide afaceri, spitale și alte locuri publice, încălcând prevederile Legii 270, despre care am vorbit mai înainte.

Să începem cu legislația. În anul 2017, am votat în Parlamentul României Legea 270 care stabilește cu rigoare pașii agentului constatator. Acesta este obligat să stabilească măsuri și un termen de remediere în prima etapă a întocmirii procesului-verbal. A nu proceda așa, înseamnă abuz de putere și abuzul de putere este pedepsit prin lege în România.

