Deputat Eugen Neață: „20 de km periculoși, epuizanți spre autostradă. Drumul Expres Rm. Vâlcea – Tigveni este o urgență!!!”

Zilele trecute au apărut noi informații legate de faptul că sectorul Curtea-de-Argeș-Tigveni din autostrada Sibiu-Pitești este în stadiu de finalizare, cu aproape un an înaintea termenului angajat. Autostrada Sibiu-Pitești a ajuns în punctul cel mai apropiat de municipiul Râmnicu Vâlcea și înaintează spre Sibiu, din ce în ce mai aproape și de alte localități vâlcene: Călimănești, Brezoi. Municipiul Râmnicu Vâlcea, aflat mai la vest, cu puțin peste douăzeci de kilometri, n-a ajuns încă la punctul de întâlnire cu autostrada Sibiu-Pitești, Vâlcenii merg deja spre această autostradă, dar o fac pe un drum vechi, îngust, ceva mai lat decât o potecă ori un drum de țară, prin comparație cu drumul expres la care toată lumea a visat.

Parlamentarul vâlcean foarte vizibil, în legătură cu acest subiect, deputatul Eugen Neață, a pornit, în urmă cu câțiva ani, o acțiune de atragere a atenției în legătură cu riscul social și economic la care pot fi expuși vâlcenii, rămași fără drumul expres care să îi lege de această autostradă. Până acum, însă...„am scris mesaje, am redactat interpelări parlamentare adresate guvernului și ministerului de specialitate și m-am întâlnit de mai multe ori cu persoane și cu specialiști implicați în dezvoltarea rețelei de autostrăzi din România. Am primit răspunsuri și am comunicat publicului pentru prima dată un adevăr ținut departe de urechile lor: nu există un proiect pentru drumul expres care să lege Râmnicu Vâlcea de autostrada Sibiu-Pitești.

S-au scurs deja câteva luni de la rostirea în public a acestui adevăr și nimeni dintre cei care pot interveni nu ne spune dacă și când are de gând să facă ceva concret pentru a-i duce pe vâlceni pe autostrada care, iată, a ajuns acum în punctul cel mai apropiat de casa lor. Toată lumea se comportă ca și cum nu ar fi evident caracterul de urgență al unei soluții de aplicat. Termene peste termene, pentru alegerea soluției, pentru studii de toate felurile, pentru căutări de finanțări etc. Urgența nu este pomenită de nimeni până acum!”, declara zilele trecute parlamentarul vâlcean Eugen Neață.

În calitate sa de de parlamentar, a promis că va continua să țină acest subiect în atenția publicului, a persoanelor, a instituțiilor locale și regionale și a celor guvernamentale, insistând pe urgență, în primul rând. „Pregătesc noi și noi interpelări pe acest subiect. Între timp, șoferii vâlceni și cei aflați în tranzit își conduc vehiculele printre căruțe, animale și oameni pe drumul ca vai de el de la Râmnicu Vâlcea la Tigveni. Douăzeci de kilometri periculoși, epuizanți și pentru oameni și pentru mașinile lor. Să spunem acest lucru fără încetare pentru a-i determina pe decidenți să vorbească mai puțin și să facă ceva concret pentru rezolvarea acestei situații fără egal. Urgent, adică urgent! Acum, ascultăm și noi, ca oricare român cumsecade, știrile care ne spun că sectorul Curtea-de-Argeș-Tigveni din autostrada Sibiu-Pitești va fi gata în curând, mai devreme cu aproape un an decât termenul știut. Și nu auzim nimic despre șansa noastră de a merge civilizat și rapid până în punctul în care a ajuns singura autostradă la care avem acces”, a încheiat parlamentarul vâlcean.