Patinoarul din «Centru» s-a închis, dar a bucurat câteva mii de râmniceni

Deschis odată cu inaugurarea Târgului „Decembrie Magic”, pe 29 noiembrie 2025, și funcționând până în week-end-ul recent încheiat, patinoarul artificial din centrul Râmnicului a adus multă bucurie pentru mii de râmniceni pasionați de alunecarea lină pe patine. Aproape 2.000 de adulți și peste 1.900 de copii, elevi sau studenți s-au distrat pe structura de agrement din Scuarul Mircea cel Bătrân, a cărei întreținere și exploatare a necesitat prezența în permanență a unei echipe de 6 salariați ai Direcției Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului. De menționat faptul că patinoarul din Târgul „Decembrie Magic” a funcționat după același program și în toate zilele libere ale sărbătorilor de iarnă, respectiv pe 30 noiembrie (Praznicul Sfântului Apostol Andrei), 1 decembrie (Ziua Națională), 25 și 26 decembrie (prima și a doua zi de Crăciun), 31 decembrie (ajunul Anului Nou), 1 și 2 ianuarie (primele zile ale lui 2026), 6 și 7 ianuarie 2026 (Boboteaza și Praznicul Sfântului Ioan Botezătorul), oferind astfel o alternativă atractivă și sănătoasă de petrecere a timpului liber.