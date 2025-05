DUPĂ 0-1 LA ALBA IULIA, LA RETUR, VÂLCEA TREBUIE SĂ-ȘI ASIGURE JOCUL OFENSIV

SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut la Alba Iulia prima manșă a semifinalei barajului de promovare, după o partidă modestă, în care aproape că nu a contat în atac. Partida a fost decisă în minutele de prelungire, 90+1, de către cei care au intrat de pe bancă.

Gazdele au început furios, Tamași a greșit chiar în minutul 1, luftând la o centrare, dar Gherghuș s-a opus perfect șutului. De altfel, s-o spunem de la început, portarul Gherghuș va fi fost cel mai bun jucător al Vâlcii. Albaiulienii au dominat în continuare, dar, după vreo 15 minute, SCM-ul au împins liniile ceva mai în față, rezultatul fiind un joc anost, cu multe greșeli de ambele părți, la mijlocul terenului. Ai noștri n-au construit mai nimic, preferând pase lungi, peste mijlocași, către un Rusu izolat, de aceea ineficiente. Așa că, exceptând accidentarea lui Tamași, nu a mai fost nimic notabil până la pauză. Și nici după, același joc modest dominat de gazde, dar cu o apărare vâlceană care-și făcea treabă bine. Asta până în minutul 60. Atunci, Alexandru Pelici a făcut schimbări, care coroborate cu accidentarea fundașului dreapta Pîrvulescu de la Vâlcea, vor schimba tiparul în care se intrase. Unirea a crescut ritmul, cu acest Indrei care ne „potcovise” și în iarnă, la meciul din Cupa României. Au apărut ocaziile lor, dar Gherghuș a apărat tot. Și când ne pregăteam de un 0-0, Indrei îi „face” și pe Ivan și pe Belu, trage, Gherghuș, mascat, nu poate reține și, din apropiere, Voinea, o alta rezervă, împinge mingea în poartă.

Pregătirea defensivă imaginată de Eugen Beza a fost gata-gata să ducă la egalul propus, dar soarta crudă care însoțește această echipă, reamintesc că anul trecut, tot la baraj, Vâlcea a pierdut în minutul 89 la Câmpulung, iar la Focșani în minutul 120, a lovit din nou. Bine, poate acum este hazardat să vorbim despre destin, când vâlcenii au avut doar două șuturi spre poartă și un singur corner prin minutul 82. Speranțe există în continuare, dar returul va fi complicat, strategia trebuie mutată pe ofensivă, cu mare atenție la contraatacurile Unirii.

Declarații antrenori :

Alexandru Pelici: „Spuneam înainte că barajul durează 180 minute și va trebui ca noi să jucăm și cu inima și cu sufletul. Așa că este important că am câștigat, chiar dacă am făcut-o pe final. Din punctul meu de vedere, victoria noastră este perfect meritată, în afara golului am mai avut trei-patru ocazii mari. Portarul vâlcean a făcut diferența, ca să zic așa, pentru că a avut intervenții foarte inspirate la situațiile pe care le-am avut. Ne așteaptă un meci foarte dificil la retur, Vâlcea cu siguranță că va pune tunurile pe noi, pentru ultima lor șansă„.

Eugen Beza: „În mare, a fost destul de bine, pentru că ne-am respectat planul tactic, chiar dacă estetic nu am evoluat cum și-ar fi dorit poate lumea. Știam cum joacă ei, cred că i-am surprins cumva defensiv, am fost o echipă așezată, fără să ne avântăm. Chiar dacă ne-au dominat, ăsta a fost planul, păcat că am pierdut la final rezultatul bun. Asta este, se întâmplă la fotbal, oricum trebuia să câștigăm acasă. Important acum este să ne recuperăm jucătorii accidentați, Pârvulescu și Tamași, a căror ieșire din joc a însemnat un mare handicap, în cele din urmă, mai ales că gazdele au avut o bancă mult mai lungă. Oricum, lucrurile sunt clare, trebuie să învingem„.

Au jucat:

Unirea Alba Iulia: Roman – Stanciu, Balaur, Vomir, Giurgiu – Pintea, Tănase, Ardeiu, Golofca – Golda, Blănaru. Au intrat pe parcurs: Indrei, Fetița, Voinea, Ardeiu, Andreaș.

SCM Râmnicu Vâlcea: Gherghuș – Pîrvulescu, Dandea, Sălcianu, Tamași – Zaharia, Branzan, Ionescu, Neagu, Pîrvu – Rusu. Au intrat pe parcurs: Serafim, Ivan, Belu, Dodoi.

Returul se joacă sâmbătă, 24 mai, în Zăvoi, ora1730.

