Dosarele ANL neactualizate vor fi respinse și scoase din evidența primăriei

în zece zile – 30 aprilie 2026 – expiră termenul, care a fost deja prelungit de Primăria Rm. Vâlcea

În perspectiva finalizării, în cursul acestui an, a celor două blocuri ANL din strada Știrbei Vodă însumând 36 de apartamente în regim de închiriere pentru tineri (investiție derulată cu fonduri de la bugetul central de către Agenția Națională pentru Locuințe), Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a demarat procesul de actualizare a dosarelor depuse pentru obținerea unei astfel de locuințe. Întrucât până la finele lunii martie, doar jumătate dintre titulari au dat curs anunțului dat publicității, dar și transmis individual, prin poștă, titularii dosarelor depuse pot să-și actualizeze documentele de identitate și pe cele privind familia, situația locativă curentă și locul de muncă până la data de 30 aprilie 2026. Documentele necesare pot fi depuse prin poștă pe adresa: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr. 14, direct la Registratura Primăriei din strada General Magheru nr. 25 sau electronic pe adresa de e-mail a Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea – primaria@primariavl.ro. În cazul în care până la finele lunii aprilie, dosarul nu va fi completat cu documentele solicitate, acesta va fi respins și scos din evidența Primăriei.