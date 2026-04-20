Un Magyar hotărât la cârma Ungariei

Se pare că orice asociere cu Trump este păguboasă pentru partidele suveraniste europene. Unde vine americanul să-și ofere sprijinul se risipește și bruma de încredere pe care o mai aveau. Ultima filă o reprezintă recentele contre cu papa Leon al XIV-lea. După ce s-a închipuit Hristos într-o poză generată cu inteligența artificială, Trump i-a atras atenția suveranului pontif că dacă n-ar fi fost el să tragă sforile, nu ajungea niciodată papă. Acum suveraniștii fug ca dracu de tămâie de orice vorbă bună pusă la Mar-a-Lago.

Susținerea fățișă a lui Victor Orban la alegerile prezidențiale din Ungaria n-a avut efectul scontat. Ba, dimpotrivă, am putea spune. Sondajele de opinie indicau o înfrângere la limită pentru partidul de guvernământ, cu un scor mult mai bun decât dezastrul din ziua votului, ceea ce ar fi permis păstrarea unor privilegii. Ce putea să încline atât de abrupt balanța pe ultima sută de metri? În preziua alegerilor, strategul de la Casa Albă l-a trimis de urgență la Budapesta pe vicepreședintele JD Vance să-l ajute pe Orban în încercarea disperată de a recupera handicapul creat. Și l-a îngropat definitiv. Decât așa ajutor, mai bine te lipsești. AfD în Germania a pățit la fel. Georgia Meloni, în Italia, a început să vireze subtil, mai ales după faza cu papa, care a siderat întreaga comunitate catolică, și în special pe italieni.

Înfrângerea lui Viktor Orban a produs tristețe și într-o altă parte a lumii. La Kremlin e jale mare. Putin a pierdut un aliat de nădejde în tabăra inamicului, cum consideră el Uniunea Europeană. Războiul, atât cel militar, cât și cel economic, va fi infinit mai greu de purtat. La ministerul de externe ungar se distrug documente sensibile, tocătoarele de hârtie muncesc din plin, a acuzat câștigătorul alegerilor. Asta înseamnă că ne putem aștepta la dezvăluiri în perioada următoare, inclusiv despre implicarea marelui vecin de la est în alegerile din alte state.

De partea cealaltă, europenii au simțit că li se scoate un ghimpe din coastă, după 16 ani, și acum pot și ei să răsufle ușurați, odată cu venirea la putere a partidului Tisza. Înainte, orice decizie a Bruxelles-ului, chit că vorbim de sancțiuni pentru Moscova sau ajutoare pentru Kiev, era blocată invariabil la Budapesta. Dar nu numai pe tema războiului Orban ținea în șah Uniunea Europeană. Pentru orice mărunțiș se purtau negocieri separate, după principiul ”mie ce-mi iese?” Și i-a ieșit: fonduri europene suspendate în valoare de vreo 17 miliarde euro. Schimbarea de macaz a fost salutată în cancelariile occidentale. Viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat consolidarea relațiilor cu UE și NATO, precum și anularea prevederilor antieuropene din constituția națională. Așteptăm să vedem cum se va raporta la relația cu România și cu minoritatea maghiară din țara noastră. Pentru început semnalele sunt pozitive.