Trei tiruri s-au ciocnit pe DN 7, la Călimănești. Polițiștii dirijează traficul

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că, pe Drumul Național 7, pe raza orașului Călimănești, circulația rutieră este afectată ca urmare a producerii unui accident rutier între trei ansamble. Evenimentul a avut loc în jurul orei 14.30. Polițiștii rutieri se află la fața locului pentru dirijarea traficului și pentru desfășurarea cercetărilor, în vederea stabilirii împrejurărilor producerii evenimentului. Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Din primele verificări efectuate, s-a stabilit faptul că în eveniment au fost implicate două autotrenuri și o autocisternă, cauza probabilă a producerii accidentului fiind nerespectarea distanței în mers, urmată de pătrunderea pe sensul opus de circulație. În urma impactului, unul dintre conducătorii auto a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.