17 universități prestigioase din țară, prezente la Rm. Vâlcea, la Târgul Educațional pentru Universități

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, organizează în data de 17 aprilie 2026 cea de-a patra ediție a Târgului Educațional adresat elevilor din ultimii doi ani de liceu. Scopul acestuia este prezentarea ofertei educaționale a Universităților pentru anul universitar 2026-2027. „În cadrul evenimentului ne dorim să oferim informații cu privire la orientarea și consilierea elevilor pentru alegerea facultății. Sunt așteptați să participe elevii claselor a XI-a și a XII-a de la liceele din Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Bălcești, Berbești, Brezoi, Călimănești, Drăgașani, Horezu, Măciuca”, se arată într-un comunicat transmis de ISJ Vâlcea.

Târgul Educațional pentru Universități se va desfășura în parcarea și în incinta Shopping City Rm. Vâlcea (Str Ferdinand nr 38 A, Rm Vâlcea). Deschiderea oficială va avea loc vineri, 17 aprilie 2026, la ora 10:00. Accesul este liber.

Fiecare universitate va avea un stand amenajat în parcarea Shopping City Râmnicu Vâlcea dar va beneficia și de un spațiu în interior. Și-au anunțat prezența la eveniment următoarele universități:

La târg participă anul acesta cu un stand și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru informarea viitorilor absolvenți referitor la inserția pe piața muncii.