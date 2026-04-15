17 universități prestigioase din țară, prezente la Rm. Vâlcea, la Târgul Educațional pentru Universități
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în parteneriat cu Shopping City Râmnicu Vâlcea, organizează în data de 17 aprilie 2026 cea de-a patra ediție a Târgului Educațional adresat elevilor din ultimii doi ani de liceu. Scopul acestuia este prezentarea ofertei educaționale a Universităților pentru anul universitar 2026-2027. „În cadrul evenimentului ne dorim să oferim informații cu privire la orientarea și consilierea elevilor pentru alegerea facultății. Sunt așteptați să participe elevii claselor a XI-a și a XII-a de la liceele din Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Bălcești, Berbești, Brezoi, Călimănești, Drăgașani, Horezu, Măciuca”, se arată într-un comunicat transmis de ISJ Vâlcea.
Târgul Educațional pentru Universități se va desfășura în parcarea și în incinta Shopping City Rm. Vâlcea (Str Ferdinand nr 38 A, Rm Vâlcea). Deschiderea oficială va avea loc vineri, 17 aprilie 2026, la ora 10:00. Accesul este liber.
Fiecare universitate va avea un stand amenajat în parcarea Shopping City Râmnicu Vâlcea dar va beneficia și de un spațiu în interior. Și-au anunțat prezența la eveniment următoarele universități:
- Universitatea din Bucureşti;
- Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București;
- Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București – Centrul Universitar Pitești;
- Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară, Bucureşti;
- Academia de Studii Economice, București;
- Universitatea American Hotel Academy, Brașov
- Universitatea de Medicina din Craiova;
- Universitatea Babeș Boyay Cluj Napoca;
- Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi;
- Universitatea din Petroşani;
- Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti;
- Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
- Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi, Drăgășani;
- Universitatea „Valahia”, Târgovişte;
- Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu Jiu;
- Universitatea de Vest, Timișoara;
- Universitatea Politehnica, Timişoara;
- Universitatea Constantin Brâncoveanu, Rm Vâlcea.
La târg participă anul acesta cu un stand și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru informarea viitorilor absolvenți referitor la inserția pe piața muncii.