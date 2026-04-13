S.C. EXPLO METADA S.R.L. – anunț dezbatere publică

S.C. EXPLO METADA S.R.L., cu sediul in comuna Bascov, sat Bascov, strada Serelor, nr. 19, et. 1, camera 7, birou 3, judetul Arges, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, precum și definitivarea Raportului de Mediu pentru planul „P.U.Z. – Amenajare piscicola cu exploatare de agregate minerale, sat Plesoiu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Valcea”, propus a fi amplasat in comuna Nicolae Balcescu, sat Plesoiu, punct La Popa Ghica, strada Principala, judetul Valcea, în ziua de 27.05.2026 la ora 14,00, la sediul Directiei Judetene de Mediu Valcea, in sala de sedinte . In cazul neparticiparii, veti transmite, pana la data dezbaterii, pe adresa de mail: office@djmvl.anmap.gov.ro punctele dvs de vedere.

Studiul de evaluare adecvată si raportul de mediu pentru amenajamentul mai sus mentionat pot fi consultate la sediul Directiei Judetene de Mediu Valcea din municipiul Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, jud. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00. Opiniile, comentarile și propunerile vor fi transmise în scris la sediul Directiei Judetene de Mediu Valcea în termen de 45 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Valcea (e-mail: office@ djmvl.anmap.gov.ro )