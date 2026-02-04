Anunț public

ZAVOEANU VALERICA anunță elaborarea primei versiuni a PUZ DESFIINTARE LOCUINTA C1 SI ANEXE C2,C3; CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN; pentru imobilul/teren situate in jud. Valcea, mun. Ramnicu Valcea, str. Zavoieni, nr.24 și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:

– sediul firmei de proiectare SC ARHISPACE SRL la adresa Ramnicu Valcea, Spl. Independentei 1 Bl. 1 Sc. B Et. P Ap. 4 zilnic intre orele 09.00-12.00;

– sediul DJM Valcea, Rm. Valcea, str. Remus Bellu nr. 6, judetul Valcea zilnic între orele 09,00 – 12,00.

Comentariile si sugestiile se vor transmite în scris la sediul DJM Vâlcea, localitate Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, in termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului.