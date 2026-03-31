Darius Dobre, sau olimpicul care a demonstrat ca dorința însoțită de efort devine realitate

tânărul olimpic de la CNI Matei Basarab a reușit calificarea simultană la patru etape naționale de elită • ieri s-a încheiat etapa națională la informatică desfășurată la Pitești, unde Darius a obținut medalia de argint.

Dobre Darius Adrian este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”. Anul acesta a reușit calificarea simultană la patru etape naționale de elită. Astfel, acesta va reprezenta județul Vâlcea la etapele naționale de Informatică, Informatică Aplicată, Inteligență Artificială și la ROAI (concursul de selecție pentru lotul internațional de IA). Datorită premiului obținut la etapa finală a concursului Acadnet în clasa a IX-a, acesta a fost deja admis ca student la Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare (secția CTI)

Primii pași: învățătoarea și diriginta

Dar cum toate au un început, acesta se regăsește de cele mai multe ori în omul care, cum se spunea înainte, i-a pus condeiul în mână. Așadar, sub îndrumarea doamnei învățătoare Carmen Stănculescu, Darius a învățat că dorința fără efort rămâne doar un vis. În perioada gimnaziului a performat în paralel la matematică și informatică. Ulterior, sub coordonarea doamnei profesor și diriginte Violeta Grecea, pasiunea pentru matematică s-a transformat într-o carieră strălucită în informatică, fiind membru al lotului lărgit al României în clasa a VIII-a.

Minte sănătoasă în corp sănătos, nu?

De la vârsta de 6 ani Darius se antrenează sub supravegherea lui Alin Pufu („Domnu’ Alin”), antrenorul care i-a modelat caracterul pe terenul de fotbal. Deși excelează în domenii tehnice de ultimă oră, precum Inteligența Artificială, Darius își extrage inspirația din idoli precum Lionel Messi (fiind un fan devotat al echipei FC Barcelona) și Lewis Hamilton. Urmează o perioadă intensă de deplasări între centrele de concurs din Pitești, București și Călărași. Speră să reușească să poată reprezenta România la nivel internațional. La vară va susține examenul de Bacalaureat și își dorește să urmeze cursurile Facultății de matematică din cadrul Universității din București.

«Așchia» nu sare departe de «trunchi»

Părinții tânărului olimpic de la CNI Matei Basarab sunt profesori de matematică (tatăl), iar mama -profesoară de educație fizică, amândoi la CNI Matei Basarab. Darius mai are un frate cu 10 ani mai mare, Ștefan, care, la fel, a terminat și el la CNI Matei Basarab, iar ulterior a absolvit Facultatea de de Cibernetică din cadrul ASE București.

CNI Matei Basarab, a XII-a C, o clasă de elită

Clasa în care activează Darius, a XII-a C, profil mate-info, intensiv informatică este una de elită, mai sunt mulți colegi de-ai lui extrem de buni, cu performanțe remarcabile în domenii diverse, mulți deja admiși ca viitori studenți la Universitatea București, Politehnica din București, Babes Bolyai Cluj, Facultatea de arhitectură Barcelona, precum și la universități din Olanda, SUA. Cu toții merită aprecierile comunității locale, întărind încă o dată ideea că, până la urmă, viitorul sună bine.