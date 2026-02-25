Cu două zile înainte de reluarea Ligii 3 la fotbal, Constantin Schumacher, antrenorul SCM Râmnicu Vâlcea, cheamă suporterii pe stadion: „Jucătorii au nevoie de energia din tribune!”

Constantin Schumacher, meciul de săptămâna trecută cu Șelimbăr a fost ultimul de pregătire înaintea reluării mini-returului Ligii 3. Final de pregătire, 2 victorii, 4 înfrângeri, e adevărat, eșecurile au fost cu echipe de Liga 2-a. Cum interpretați perioada de pregătire? Care sunt concluziile? Ce a fost bine și ce anume ar mai fi de corectat, dacă este cazul?

În primul rând sunt bucuros că am luat meciuri cu echipe tari. Nu ne-am dorit meciuri cu echipe ușoare, pentru că atunci când joci cu Liga 2-a, vezi la ce nivel sunt echipele respective și atunci realizezi și problemele pe care le ai tu ca echipă. Sunt bucuros de jucătorii mei în momentul acesta. Perioada de pregătire a fost foarte lungă. Cred că, din acest punct de vedere, jucătorii, toată lumea abia așteaptă reluarea campionatului. Pe ansamblu, sunt mulțumit de echipă, jucătorii sunt încărcați psihic pentru realizarea obiectivului de promovare. Desigur, mai sunt unele-altele de pus la punct, dar asta e bucătăria noastră deocamdată. Ne gândim la un nou sistem de joc, am încredere că jucătorii se vor adapta. Apropo de adaptare, o problemă a fost că am făcut aproape toată pregătirea pe sintetic. E foarte greu să faci pe sintetic. Noi avem jucători cu foarte mare experiență în echipă și cu o vârstă destul de înaintată, la care contează terenul de antrenament. De aceea, i-am și menajat la partida cu Șelimbăr de acasă, pe Doman și Achim, după pauză. Plus de asta, terenul de sintetic este mai mic decât cel de iarbă și lucrul ăsta se simte. Dar acum sper să vină vremea bună și să putem să ne antrenăm pe iarbă. Acolo altele sunt mișcările, altele sunt traseele de joc.

Cum apreciați pe noii veniți? Mă refer la Lemac și la Georgescu, în primul rând, pentru că Vladu și Ghiță au venit mai târziu.

Sunt jucători care au experiență de nivelul Ligii 3. Georgescu chiar are Liga 2 jucată anul trecut, are 17 meciuri jucate la Dinamo II. Lemac este un vârf puternic, eu zic că avem nevoie de forța lui de penetrare. Dar eu sper ca toți să însemne jucători pe care să ne bazăm și să ne ajute.

L-am lăsat la urmă pe portarul Grigorie. A fost folosit destul de mult în amicale, ceea ce ar putea sugera că ar putea fi titularizat. Va fi el juniorul 2007 pe care-l căutați?

Nu neapărat. Vedem care e mai bun în poartă și în funcție de asta decidem. Pe de altă parte, vorbim și despre strategia clubului de a promova juniori. Gândiți-vă că am debutat pe Saraolu, pe Ciortan, pe Ionică, jucători pe care i-am văzut și o să-i mai văd în continuare. Este important să-i integrăm la echipa mare, pentru că sunt jucători de care avem nevoie. Sigur, cu Grigorie în poartă se schimbă formula în câmp, dar, încă o dată, nu vorbim despre asta acum. Cu siguranță, vor fi meciuri când o să fie și el în poartă, dar criteriul principal va fi care dintre cei trei portari este mai în formă. Acela va juca!

Ce-i cu Dandea?

Sigur nu va juca în prima partidă, fiind incert și pentru următoarea. Dar va fi acolo când este nevoie, îl știm cu toții pe căpitanul Vâlcii.

Peste două zile, se reia campionatul. Vine Fărcășești aici, o echipă care se bate la play-off. Sunt emoții pentru această partidă?

Domnule, nu e vorba despre emoții. Trebuie să fim atenți, este un meci cu o echipă posibil în play-off la final de sezon regulat. Dar mie îmi convine că joc cu o echipă bună, pentru că sunt sigur că jucătorii noștri se motivează suplimentar. E simplu: Atitudine și trei puncte. Pe de altă parte, noi avem trei meciuri foarte, foarte grele. Cu Fărcășesti, cu Lupeni și cu Mediaș, până vom începe play-off-ul. Niciun secret, ideea este că încercăm să le câștigăm pe toate trei. Cât mai multe puncte la intrarea în play-off, asta înseamnă o gestionare favorabilă a situației de acolo. Nu va fi simplu, Lupeni nu a renunțat la promovare și are echipă cu calitate la acest nivel, iar la Mediaș s-au întâmplat niște lucruri bune, motivaționale, în perioada de iarnă. Însă am încredere totală în jucătorii mei.

Mulțumesc, succes!

Încă nu încheiem, vă rog. Eu rog toți iubitorii de fotbal din oraș să vină la meciuri. Vâlcea se află într-o poziție bună pentru promovare, iar echipa trebuie susținută de mai mulți suporteri. Vă rog să mă credeți că am vorbit și cu jucătorii despre acest lucru, iar ei simt la fel, că au nevoie de energie venită din tribune.

Vom transmite mesajul dumneavoastră și al jucătorilor.