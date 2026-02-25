COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

Spitalul Orășenesc Brezoi anunță finalizarea proiectului „Înființarea unui compartiment de microbiologie în cadrul laboratorului de analize și dotarea acestuia cu echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Brezoi, județul Vâlcea”, cod SMIS 329422, proiect implementat prin Programul de Sănătate, în cadrul apelului de proiecte „Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice”.

În luna februarie 2026 s-a finalizat implementarea proiectului „Înființarea unui compartiment de microbiologie în cadrul laboratorului de analize și dotarea acestuia cu echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Brezoi, județul Vâlcea”, cod SMIS 329422, finanțat prin Programul de Sănătate, în cadrul apelului de proiecte „Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice”, obiectiv specific RSO4.5 – Asigurarea accesului egal la asistență medicală și creșterea rezilienței sistemelor de sănătate.

Obiectiv general:

Realizarea de investiții pentru înființarea compartimentului de microbiologie în cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Orășenesc Brezoi, organizarea și dotarea acestuia cu mijloace fixe (echipamente și dispozitive medicale) necesare desfășurării unei activități medicale performante, în vederea îmbunătățirii capacității de diagnostic și a răspunsului sistemului de sănătate la bolile infecțioase.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 11 luni, respectiv din 26.03.2025 până la 25.02.2026.

Rezultate atinse în perioada de implementare:

A fost înființat și dotat compartimentul de microbiologie din cadrul laboratorului de analize medicale al Spitalului Orășenesc Brezoi, prin achiziționarea a 29 de mijloace fixe (echipamente și dispozitive medicale), contribuind la creșterea calității serviciilor medicale și la îmbunătățirea accesului populației la servicii de diagnostic microbiologic, cu o creștere estimată de 50% a capacității de deservire.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.996.370,12 lei, din care 3.396.914,60 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene .

Date de contact beneficiar:

Spitalul Orășenesc Brezoi

Website: https://www.spitalulbrezoi.ro/

Email: contact@spitalulbrezoi.ro

Telefon: 0250 778220

Adresă: Str. Fabricii nr. 2, Oraș Brezoi, Jud. Vâlcea, 245500