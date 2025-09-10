LA CEAS” , MIERCURI, 10 SEPTEMBRIE. PRIMA ETAPĂ DIN TURUL ROMÂNIEI LA CICLISM SE ÎNCHEIE LA RÂMNICU VÂLCEA.

Turul Ciclist al României își va consuma prima etapă chiar la Râmnicu Vâlcea, astăzi, 10 septembrie, după ce caravana va fi plecat din Craiova.

🚴”Mica Buclă” , supranumele Turului național, a avut prima ediție în 1934, cu câteva întreruperi până astăzi, cea mai mare fiind între 1974-1983. Între cicliștii români câștigători ai Turului se numără Teodor Vasile și Mircea Romașcanu, ultimul fiind Eduard Grosu în 2020. La această ediție participă 26 de echipe, desigur și cea a României, totalizând 150 sportivi. Cea mai cunoscută echipă este Bahrain Victorious, proprietarul fiind șeicul Nasser bin Hamad Al Khalifa, fiul regelui Bahrainului. Dacă la înființare, în 2017, Vincenzo Nibali era imaginea echipei la început, acum, principalele sale vedete sunt Matej Mohorič și Pello Bilbao. Însă Bahrain Victorious nu a deplasat nicio vedetă în România, acestea participând la Turul Spaniei, exact în aceste zile.

🚴Parcursul din acest an conține cinci etape, pe o distanță de 860 km, cu finișul la București, duminică 14 septembrie, la Parcul Izvor. Prima secvență a Turului va debuta miercuri la Craiova, traseul având următoarele repere principale : Craiova – Târgu Cărbunești – Horezu – Râmnicu Vâlcea, pe o distanță de 175 km. Sosirea de la Râmnicu Vâlcea va fi în centrul orașului, la Ceas, fiind calculată de organizatori la orele 14,03, pentru o viteză estimată a caravanei de 46 km/oră. Ceremonia de premiere este programată la orele 14,20.

🚴Turul include și șapte întreceri de masă, destinate copiilor cu vârste între 2-14 ani, în Râmnicu Vâlcea se va desfășura „Cursa copiilor”, câștigătorii urmând a fi premiați pe aceeași scenă a seniorilor.

🚴Singura etapă montană este a doua, pe traseul Pitești – Pasu Dichiu din Bucegi, cu finiș în cățărare de categoria A, la 1600 metri, după un parcurs de 172 km, cu diferență de nivel de 1362 metri.

💰Primii trei clasați în clasamentul general sunt bonusați astfel :

Câștigător Turul României – 2110 euro

Locul 2 – 1050 euro

Locul 3 – 525 euro

💰Premiile de etapă înseamnă: Locul 1 – 844 euro, Locul 2 – 422 euro, Locul 3 – 200 euro, Locul 4 – 105 euro, Locul 5 – 84 euro.

🎽Primul loc în clasament va purta tricoul galben, în timp ce câștigătorul de etapă va fi îmbrăcat în tricou galben.

📺Turul României 2025 va fi transmis în direct de Prima Sport 3, iar TVR va difuza rezumate zilnice.

⚠Ce instrument formidabil de marketing, de imagine de țară minunată, ar fi un Tur care să străbată toată țara și care să fie expus cum se cuvine !

Foto – site oficial Turul României 2025