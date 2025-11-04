Domeniul public recuperat…cu buldozerul

După mai mulți ani în care a făcut obiectul unor dispute în instanță, finalizate printr-o decizie favorabilă Municipiului, un teren în suprafață de 87 mp de pe strada Pătrașcu Vodă a fost redat comunității marți, 4 noiembrie, prin desființarea pe cale administrativă a unei împrejmuiri în lungime totală de aproape 13 m în baza Dispoziției Primarului nr. 4378/2025. Demersul drastic al Primăriei Râmnicului a fost precedat de o sancțiune de 10.000 lei acordată proprietarului actual în baza Legii nr. 50/1991 pentru lucrări fără autorizație la împrejmuirea ce a făcut (parțial) obiectul desființării, dar și de transformare a unei anexe-garaj în spațiu de locuit.

Prezent la momentul desfășurării intervenției, primarul Mircia Gutău și-a reafirmat convingerea că respectarea legislației, indiferent de circumstanțe, este cel mai bun mod de a clădi o relație de încredere între administrația municipală și comunitatea locală, subliniind că orice alte astfel de încălcări ale normelor vor fi sancționate cu aceeași fermitate. Actul administrativ care a declanșat acțiunea mai precizează că proprietarul va fi obligat la plata cheltuielilor ocazionate de demolarea împrejmuirii de către Direcția Administrării Domeniului Public, estimate la câteva zeci de mii de lei.

Pentru evitarea oricăror posibile incidente, acțiunea a fost monitorizată de polițiști locali și de jandarmi din cadrul IJJ Vâlcea. Pe suprafața astfel eliberată, în perioada următoare se va amenaja un spațiu verde extrem de necesar în acea zonă cu o mare densitate a construcțiilor.