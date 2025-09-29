CE SPUNE GHEORGHE TADICI DESPRE DEMISIA LUI FLORENTIN PERA DE LA NAȚIONALA ROMÂNIEI

Hai să-i spunem interviu cu Gheorghe Tadici. Luat într-un colț de sală, pe repede înainte, cu mulți copii în jurul nostru, care se jucau de-a handbalul, aproape de plecarea echipei din Zalău. Un singur subiect, din motive de timp și împrejurări: demisia antrenorului vâlcean Florentin Pera de la naționala României de handbal feminin.

🎤Cum comentați demisia antrenorului Florin Pera de la naționala României cu două luni înainte de Mondiale?

☑️Deci, domnule, eu cunosc anumite probleme. Nu e vorba de anul ăsta, pentru că anul ăsta noi nu prea am avut contact(cu antrenorul Pera-n.a.). Nu știu dacă am avut un contact de două-trei minute, dar cunosc din momentul în care a fost instalat acum trei ani de zile, când s-a întors din Rusia. Deci, pe de-o parte, ca să fiu corect….Pe de-o parte, a fost supus la tot felul de presiuni. Cele mai multe incorecte și pe niște factori nu neapărat din lumea handbalului, din fenomenul handbalistic. Au fost lucruri care se știu, plecate de la anumiți politicieni, care au senzația că știu și cunosc tot. Sunt la majoritatea cluburilor, inclusiv la Vâlcea. Sunt în fruntea cluburilor oameni care n-au nicio tangență cu fenomenul și au cu totul și cu totul alte interese, deci nu partea de performanță.

Deci, în condițiile astea, eu îl înțeleg. Îl înțeleg. Pe de altă parte, i-am spus și înainte de meci, că nu sunt de acord în momentul în care și l-a ales. Dar el a știut clar…. Și a simțit că există o oarecare vînătoare de greșeli, orice greșeală mică, se amplifica de 5, de 7, de 8 ori, de nu știu ce.

🎤I-a fost teamă cumva de ceea ce s-ar putea întâmpla peste două luni?

☑️Nu, nu cred asta, pentru că a gândit, pînă la urmă el a gândit o reconstrucție. E adevărat că a durat cam mult reconstrucția asta și că s-au schimbat prea multe jucătoare, dar nici într-un caz să nu venim să-i aruncăm lu’ Pera-n spinare, de faptul că Pintea, că Buceschi, că Laslo, că nu știu mai care, Neagu, n-au venit la lot.

🎤Bun, este și aia o discuție, dar să zicem că e un capitol în trecut. Momentul este că și-a dat demisia cu două luni înainte….

☑️I s-a aruncat și cazul Laslo în spinare, a cântărit și asta..

🎤Dar ce credeți că l-a determinat? Așa, dintr-o dată…

☑️L-a determinat faptul că s-a umplut paharul și n-a mai suportat. Omul are familie, are copii pe care trebuie să-i crească. Și nu trebuie să stea el la dispoziția unor neica nimeni, inclusiv de după taste, câțiva care sunt puși pentru așa ceva.

🎤O asemenea decizie se ia funcție de ce apare pe rețelele sociale?!

☑️Nu s-a luat, nu s-a luat luni de zile( de ce se scrie pe rețelele sociale-n.a.). Însă, acum au mai apărut și câteva lucruri care, vă spuneam adineauri, au umplut paharul. Deci eu n-am vorbit cu el, vă spun. Am avut discuții, am vorbit cu secundul, cu Burcea, care este un om foarte educat. Pera a avut niște chestiuni peste care n-a mai putut să treacă.

🎤Care chestiuni, domnule Tadici? În afară de criticile de pe rețelele sociale. Care chestiuni?

☑️Aceste chestiuni o să le aflați exact de la el, pentru că el este îndrituit și este normal ca el să vi le spună. Dacă vrea să vi le spună… Dar eu vă spun că a avut niște probleme greu de… Eu nu suportam nici jumătate.

Pe de altă parte, momentul nu l-a ales bine. Când în vara a fost hărțuit, că dacă semnează cu Vâlcea, că dacă nu semnează cu Vâlcea, că să plece, că contractul… Probabil că atunci ar fi fost momentul, în vară. De fapt, a și vrut, din câte am aflat. Dar atunci Blândul Ben a fost Burcea(antrenorul secund al naționalei-n.a) care a zis ”Hai să ne ducem treaba până la capăt și după campionatul mondial vom vedea”. Burcea are motive obiective pentru care s-a retras, motive familiale întemeiate, era inuman să procedeze altfel. Și s-au retras, au considerat că au venit amândoi și s-au retras amândoi. Restul problemelor, vă rog să-l întrebați pe Florentin Pera din ce cauză.

În ceea ce-l privește, Florentin Pera a preferat tăcerea, deocamdată, motivând „Am nevoie să mă liniștesc”. De înțeles.