LIGA 3, SERIA 6. REZUMAT ETAPA 6. SCM RÂMNICU VÂLCEA CONDUCE MEREU SERIA

⚽ Jucate vineri și sâmbătă, meciurile din etapa 6 seria 6, au adus o victorie, o remiză și o înfrângere echipelor.vâlcene. SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat acasă cu Sibiu, într-o partidă nu tocmai ușoară. Viitorul Dăești aduce punct de la Lupeni, în timp ce FCP0 pierde onorabil la Petroșani. Fărcășești învinge la Târgu Jiu cu 2-1 și ține aproape de SCM Râmnicu Vâlcea și Jul Petroșani, primele două clasate.

➡ SCM Râmnicu Vâlcea – Inter Sibiu 2-0(0-0). Golurile vâlcenilor: Mitulețu, Rusu.

➡ Jiul Petroșani – FC Păușești-Otăsău 2-1(1-1). Lăzărescu a marcat pentru Otăsău, cu o „torpilă” de la 35 metri.

➡ Minerul Lupeni – Viitorul Dăești 1-1(0-0). Dinu a înscris pentru Dăești, șut plasat din mijlocul careului. Patru mari ocazii ratate de Viitorul în prelungiri, care păstrează ultimul loc al clasamentului.

📍 Etapa următoare, vineri și sâmbătă, 3-4 octombrie. SCM Râmnicu Vâlcea joacă derby- etapei, la Fărcășești, Viitorul Dăești acasă cu Unirea Bascov, iar FCPO, la Pietrari, cu CSM Târgu Jiu. Toate partidele echipelor vâlcene se joacă sâmbătă, 4 octombrie, de la orele 15, 00.