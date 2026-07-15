Râmnicul continuă ofensiva împotriva țânțarilor și căpușelor, faza a 2-a

Piețe Prest S.A. va derula în perioada 18 – 28 iulie cea de-a doua campanie din această vară de dezinsecție prin aplicare de la sol de tratament de tip ceață rece ULV împotriva țânțarilor, căpușelor și gândacilor pe spațiile verzi din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Tratamentele se vor aplica nocturn, între orele 22.00 – 06.00, iar substanțele folosite vor fi SOLFAC TRIO EC 140 RF și BIOPREN 50 LML, aprobate de Comisia națională pentru substanțe biocide din cadrul Ministerului Sănătății.

Apicultorii și sericicultorii de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt rugați să ia toate măsurile de protecție necesare pentru familiile de albine și viermii de mătase în scopul evitării contactului cu substanța insecticidă distribuită pe toate zonele verzi aparținând domeniului public. În cazul condițiilor meteorologice nefavorabile, perioada stabilită pentru efectuarea tratamentelor de dezinsecție se va decala sau prelungi.