Deputat Eugen Neață: „Din poziția de deputat de Vâlcea în Parlamentul României, nu îmi este egal cum stau lucrurile în învățământul vâlcean”

BAC-ul sau «examenul maturității» nu a trecut neobservat nici de parlamentarul vâlcean, Eugen Neață. Acesta, din postura de reprezentant al Parlamentului, privește cu atenție, atât rezultatele cât și ceea ce este de făcut din punct de vedere legislativ sau administrativ, pentru ca unele situații din localitățile vâlcene să se îmbunătățească.

„În județul Vâlcea, dintre cei 2015 liceeni prezenți la examen, 1502 au obținut o medie de promovare a bacalaureatului. Procentul de luat în discuție este 74,54%, dar este doar o medie și atât. Pentru că primul dintre licee are un procent de reușită de 99,40% și ultimele două 0% fiecare! Media este întotdeauna mai blândă decât rezultatul din dreptul fiecărui liceu în parte (informațiile iau în calcul promovabilitatea înainte de contestații). Ceva e bine și ceva este rău în această derulare de rezultate.

Din poziția în care acționez, de deputat de Vâlcea în Parlamentul României, nu îmi este egal cum stau lucrurile în învățământul vâlcean. Aș fi bucuros să știu că aceste momente nu sunt doar de constatare a unei situații, ci și de îmbunătățire ai ei. Nu sunt în măsură să sugerez decizii, dar mă aștept ca după fiecare examen de asemenea anvergură să apară decizii de toate felurile pentru îmbunătățirea situației, oricare ar fi ea.

Procentul de promovare la nivel județean este, probabil, unul dintre cele bune la nivel național. Prilej de mândrie și de uitare a rezultatelor slabe consemnate în dreptul unui număr considerabil de licee. Mândria e pozitivă până la un punct. Uitarea este periculoasă. Când unul din doi și până la unul din unul nu iau nota de trecere a examenului final, se poate spune că ceva trebuie schimbat. Condițiile sociale nu acționează asupra nivelului îndoielnic al pregătirii elevilor, ci asupra abandonului școlar. Cei care abandonează nu ajung, evident, la examen. Deci, nu condițiile grele de viață decid rezultatele, ci pregătirea îndoielnică din perioada de învățare, cred eu.

Să răsfoim împreună această situație și să gândim, fiecare în parte, la procentul de promovare obținut de fiecare liceu în parte: 1. Colegiul Național de Informatică Matei Basarab – 99,40%, 2. Colegiul Național Alexandru Lahovari – 96,45%, 3. Colegiul Național Mircea cel Bătrân – 93,07%, 4. Seminarul Teologic Ortodox Sf. Nicolae – 84,62%, 5. Liceul de Arte Victor Giuleanu – 84,06%, 6. Liceul Sanitar Antim Ivireanul – 83,19%, 7.Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgășani – 81,41%, 8. Colegiul Energetic – 76,05%, 9. Liceul Gheorghe Surdu Brezoi – 66,67%, 10. Colegiul Economic – 66,47%, 11. Liceul Preda Buzescu Berbești – 62,35%, 12. Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu – 60,67%, 13. Liceul Teoretic Grădiștea – 53,85%, 14. Liceul Teoretic Măciuca – 46,67%, 15. Liceul Tehnologic Forestier – 43,96%, 16. Liceul Tehnologic Petrache Poenaru Bălcești – 40,98%, 17. Liceul de Turism și Servicii Publice Neagoe Basarab Călimănești – 38,33%, 18. Liceul Teoretic Virgil Ierunca Lădești – 37,50%, 19. Liceul Tehnologic Brătianu Drăgășani – 33,87%, 20. Liceul Tehnologic General Magheru – 32,35%, 21. Liceul Tehnologic Băile Govora – 27,27%, 22. Liceul Tehnologic Ferdinand I – 25,00%, 23. Liceul Tehnologic Căpitan Nicolae Pleșoianu – 23,53%, 24. Liceul George Țărnea Băbeni – 15,63%.

Bravo, celor buni, atenție la rezultate, celorlalți! Punct și de la capăt, este foarte păgubos, an după an.”, preciza parlamentarul vâlcean, într-o postare, pe social media, extrem de pertinentă și documentată cu cifre privind «examenul maturității» din acest an .