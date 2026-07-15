Comunicat finalizarea proiectului: „Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ din str. Carol I nr. 19 Municipiul Râmnicu Vâlcea”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea anunță finalizarea proiectului “Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ din str. Carol I nr. 19 Municipiul Râmnicu Vâlcea”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea în calitate de Beneficiar au semnat contractul de finanțare nr. 19638/16.02.2023 pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ din str. Carol I nr. 19 Municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Obiectivul proiectului îl reprezintă renovarea energetică aprofundată a sediului administrativ din str. Carol I nr. 19 Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Principalele categorii de lucrări de intervenție realizate sunt:

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei (izolarea termică a fațadei – partea vitrată, izolarea termică a fațadei – partea opacă, izolarea termică a soclului, izolarea termică a planșeului de peste ultimul nivel);

Lucrări de montare a sistemelor alternative de producere energie și înlocuirea sistemului de iluminat incandescent/fluorescent;

Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

Impactul investiției:

Proiectul a avut ca efect creşterea eficienţei energetice în sediul administrativ din str. Carol I nr. 19 Municipiul Râmnicu Vâlcea, ceea ce contribuie la scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră, la scăderea consumului anual de energie termică și electrică, și, implicit, la reducerea costurilor aferente acestor consumuri.

Valoarea totală a proiectului este 1.696.293,12 lei din care:

Valoarea eligibilă din PNRR: 1.412.483,31 lei,

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 283.809,81 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 luni, conform contractului de finanțare, respectiv din data de 02.03.2023 până 30.08.2026.

Cod proiect: C5-B2.2.a-557

Date de contact: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Strada General Praporgescu, nr. 14, Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea Telefon: 0250.731.016; Fax: 0250.731.843, Website: www.primariavl.ro, E-mail: primaria@primariavl.ro

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