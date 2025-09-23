«Becali» s-a întors cu «aurul» acasă

În data de 20 septembrie, la Târgu Mureș, a avut loc o gală de excepție dedicată atât sportivilor amatori, cât și celor profesioniști! Evenimentul a fost un spectacol al disciplinei, respectului și ambiției – o adevărată sărbătoare a sporturilor de contact și a viitorului generațiilor tinere care a reunit peste 400 de sportivi din toată țara. Evenimentul a culminat cu o gală profesionistă unde s-au reunit unii dintre cei mai buni luptători din România.

Rm. Vâlcea a fost reprezentat de sportivul Bodescu Becali Gabriel, de la clubul Tiger Gym Rm Valcea, antrenat de Viorel Stanciu. “Becali” a disputat un meci la o categorie superioară, care nu l-a împiedicat, însă, să se întoarcă câștigător acasă. Acesta a controlat meciul reușind o victorie tactică pentru a evita o eventuală accidentare și pentru a putea continua pregătirea susținută pentru meciul din Dynamite fighting show, din data de 24 octombrie, de la Pitești.