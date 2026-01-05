Comunicat de presă „DOTAREA NEX SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele proiectului de investiție: “DOTAREA NEX SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”

Numele beneficiarului: NEX SRL

Contract de finanțare: 5944/i3/c9 din 04.02.2025

NEX SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „DOTAREA NEX SRL IN VEDEREA DIGITALIZARII ACTIVITATII”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM- urile în adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiective ale proiectului:

Obiective pe termen scurt:

Cresterea numarului de clienti prin adoptarea tehnologiilor digitale.

Cresterea gradului de satisfactie al clientilor prin imbunatatirea calitatii serviciilor.

Investirea in tehnologie avansata pentru a imbunatati eficienta si calitatea serviciilor

Implementarea de noi sisteme de gestionare a clientilor pentru a imbunatati experienta acestora

Imbunatatirea proceselor interne pentru a creste eficienta si satisfactia clientilor.

Extinderea ofertei de servicii pentru a acoperi o gama mai larga de nevoi in domeniul alimentatiei publice

Cresterea vizibilitatii firmei prin campanii de marketing eficiente.

Obiective pe termen mediu:

Implementarea de noi produse in portofoliu in urmatorii 3-5 ani.

Extinderea echipei cu personal specializat in domeniu

Implementarea de noi tehnologii si proceduri pentru a mentine firma la standardele actuale.

Obiective pe termen lung:

Cresterea prezentei firmei pe plan regional prin deschiderea de noi locatii.

Mentinerea pozitiei de lider in domeniu prin excelenta in prestarea serviciilor si inovatie continua.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Realizarea investitiilor propuse are ca rezultat digitalizarea intreprinderii solicitante, adaptarea modelului de afaceri la realitățile digitale, contribuind la creșterea competitivității, imbunatatirea indicatorilor financiari si performantelor de marketing, dar si dezvoltarea economica a zonei.

Valoarea totală a proiectului: 331.482,00 lei;

Asistenţă financiară nerambursabilă: 245.943,00 lei;

Cofinanțare beneficiar (aferentă cheltuielilor eligibile): 27.328,00 lei

Loc de implementare: Strada Bailor, nr. 19, cod postal 245300, Oras Baile Olanesti, Judet Valcea

Data începerii proiectului: 05.02.2025

Data finalizării proiectului: 29.05.2026

Date de contact:

NEX SRL

Sediu: Str. Parangului nr. 1 Oras Baile Olanesti, jud. Valcea

Persoană de contact: PREDESCU DANUT

Număr de telefon: 0744592870

E-mail: predescudanut@gmail.com